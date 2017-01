HSG Konstanz II will gegen Heddesheim nachlegen

Das Konstanzer Perspektivteam will den Schwung vom Heimspielsieg gegen Deizisau mit ins Auswärtsspiel beim Tabellenletzten nehmen

Handball, Oberliga Baden-Württemberg: SG Heddesheim – HSG Konstanz II (Sonntag, 17.30 Uhr, Nordbadenhalle). – Ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt konnte das Perspektivteam aus Konstanz im letzten Heimspiel gegen Deizisau erringen. Nach der sehr unglücklichen Niederlage die Woche davor im Heimspiel gegen Blaustein war dieser Sieg gerade für das Selbstvertrauen enorm wichtig. Nun wollen die Konstanzer in Heddesheim nachlegen. Das Schlusslicht liegt schon acht Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz zurück und kämpft fast schon um die letzte Chance, um nicht völlig aussichtlos zurückzufallen.

Die Mannschaft aus dem Rhein-Neckar-Kreis hat in der laufenden Runde aber auch schon einige Achtungserfolge erreicht. Zwar war die SG im letzten Auswärtsspiel beim unangefochtenen Tabellenführer aus Salamander Kornwestheim chancenlos, konnte aber eine Woche davor im Heimspiel der Baden-Württemberg-Liga erprobten Mannschaft aus Lauterstein ein Unentschieden abringen. Konstanz ist also gewarnt, zumal es auch beim Perspektivteam vom Bodensee in der laufenden Saison alles andere als rund läuft und die Mannschaft mit vielen Ausfällen im Kader zu kämpfen hat. Dem Team der Trainer Gabor Soos und Rüdiger Both gelingt es aber dennoch immer wieder wichtige Siege zu landen, wie zuletzt gegen Deizisau.

Trainer Gabor Soos zu den Aussichten seiner Mannschaft: „Für uns gilt es, das Erfolgserlebnis aus dem letzten Spiel mitzunehmen und unsere Fehler nochmals zu minimieren. Wir spielen gegen eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht und deshalb völlig unberechenbar ist. Wir haben aber viel Qualität im Kader und müssen versuchen, diese abzurufen. Dann ist auch in Heddesheim alles möglich.“

Hoffnungsvoll stimmt auch die Tatsache, dass aufgrund des Spielplanes keine Überschneidungen mit der A-Jugend-Bundesliga gibt. Zudem ermöglicht es die WM-Spielpause der HSG Konstanz, dem einen oder anderen Spieler aus der Zweitliga-Mannschaft eventuell weitere Spielpraxis in der Oberliga zu ermöglichen. Einfach wird das Unterfangen Auswärtssieg in Heddesheim aber auf keinen Fall, spielt der Aufsteiger vermutlich schon um alles oder nichts im Abstiegskampf. (msc)