HSG Konstanz II verliert beim Spitzenreiter

Die Oberliga-Handballer vom Bodensee unterliegen dem SV Salamander Kornwestheim mit 20:28.

Handball, Oberliga

SV Kornwestheim

HSG Konstanz II

28:20 (16:13)

Trotz der 20:28 (13:16)-Niederlage zog sich die Reserve der HSG Konstanz achtbar beim souveränen Ligaprimus SV Salamander Kornwestheim aus der Affäre. Nach neun Minuten lagen die Konstanzer, die dem Spitzenreiter im Hinspiel die bisher einzige Saisonniederlage beigebracht hatten, sogar mit 7:5 in Führung. Und das Perspektivteam spielte weiter forsch auf und lag auch noch nach 23 Minuten mit 12:10 in Front. „Wir haben sehr gut angefangen“, lobte Trainer Gabor Soos seine mit vier A-Jugendlichen, die aus Bittenfeld von ihrem Auswärtscoup nachgereist waren, verstärkte Mannschaft. „Die Abwehr stand kompakt und Max Wolf im Tor war gut im Spiel“, so Soos.

Kornwestheim wäre aber nicht mit großem Abstand Tabellenführer, wenn die Mannschaft nicht über außergewöhnliche Qualität verfügen würde. So nutzten die Gastgeber jeden kleinen Fehler der Zweitliga-Reserve aus, waren meist eiskalt im Tempogegenstoß und nutzten aufkommende Lücken im Mittelblock der HSG zum 12:12-Ausgleich. In den letzten vier Minuten vor dem Seitenwechsel verspielte Konstanz dann seine gute Ausgangsposition und musste nach dem 13:13 mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Kabine gehen. „Wir haben etwas die Konzentration vermissen lassen“, ärgerte sich Gabor Soos über die vergebene Chance, den überraschten Spitzenreiter weiter unter Druck zu setzen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Konstanz wieder besser in die Partie, setzte immer wieder erfolgreich auf zwei Kreisläufer und gestaltete trotz des Fehlens von Mannschaftskapitän Benjamin Schweda, der bei der ersten Mannschaft in Konstanz geblieben war, die Partie weiter offen. Samuel Löffler verkürzte in der Schlussviertelstunde auf 18:21, doch anschließend legte Kornwestheim noch einmal einen Gang zu, während die HSG langsam nachließ und den schwindenden Kräften mit Doppelbelastung und kleinem, geschwächten Kader – Samuel Wendel und Vincent Hummel waren die Woche über krank – Tribut zollen musste. Vor allem SVK-Torwart Tobias Tauterat zog den Talenten vom Bodensee langsam den Zahn und kam am Ende auf stattliche 23 Paraden.

Richtig ernüchternd wurden dann die letzten fünf Minuten, als die Schwaben aus einem 24:20 noch ein 28:20 machten und der große Kampf zuvor sich nicht im Endresultat niederschlug. „Zu viel Hektik, zu viele Fehler“, erklärte Gabor Soos, „da war Kornwestheim eiskalt. Trotzdem haben wir 45 Minuten ordentlich dagegen gehalten. Wenn wir so weitermachen und in den nächsten Wochen wieder unseren kompletten Kader zur Verfügung haben, sind wir für ein paar Überraschungen gut.“ (joa)

HSG Konstanz II: Wolf, Gemeinhardt (Tor); Schad, Mauch (1), J. Löffler (4), Meiners, Wendel (4), Portmann, Oßwald (3), Mack, Krüger (1), Hummel (4), S. Löffler (3). – Z: 450.