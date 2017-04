Handball HSG Konstanz II muss weiter um den Klassenerhalt zittern

Die HSG Konstanz II verliert trotz Pausenführung gegen die TSG Söflingen und muss weiter um den Verbleib in der Handball-Oberliga bangen.

Handball, Oberliga

HSG Konstanz II

TSG Söflingen

23:25 (14:12)

Die HSG Konstanz II hat durch eine schwache zweite Halbzeit gegen die TSG Söflingen die große Chance vergeben, im Duell um den Relegationsplatz mit der SG Heidelsheim/Helmsheim Punkte gutzumachen. Bis zur Pause erspielten sich die Gastgeber in einer zerfahrenen Partie eine 14:12-Führung, doch wurde diese nach der Halbzeit gegen einen nicht übermächtigen Gegner fahrlässig verspielt. „Wir sind an unseren Nerven gescheitert. Wir hatten Gegner und Spiel im Griff und machten Söflingen durch viele eigene Unzulänglichkeiten wieder stark“, sagte HSG-Trainer Rüdiger Both. „Wir müssen das Spiel schnell abhaken und uns auf die letzten beiden Spieltage konzentrieren.“

Schnell konnte die HSG Konstanz II durch Benjamin Schweda in Führung gehen, hatte dann aber in der Folge oft mehr mit sich selbst als mit dem Gegner zu kämpfen. Eine vielleicht der Tabellensituation geschuldete hohe, aber unerklärliche Abschlussschwäche brachte die Konstanzer immer wieder in Schwierigkeiten. Trotzdem gelang es auch dank des wieder genesenen Manuel Both – nach zwischenzeitlichem Zwei-Tore-Rückstand – zur Halbzeit mit 14:12 in Führung zu gehen. Auch einige gelungene Abwehraktionen von Torhüter Maximilian Wolf trugen dazu bei.

Als Philipp Kunde durch einen verwandelten Siebenmeter in der zweiten Hälfte zum 17:14-Zwischenstand traf, war die Heimmannschaft auf Erfolgskurs. Bis zur 21:19-Führung durch einen schönen Rückhandwurf von Marius Oßwald vom Kreis konnten die Zuschauer in der Schänzlehalle noch auf einen Heimsieg der Konstanzer Reserve hoffen. Dann aber zerstörte ein 6:1-Lauf der Gäste jegliche Hoffnungen des Perspektivteams auf einen Erfolg. Felix Krüger und Benjamin Schweda wurden minutenlang in Manndeckung genommen, und den Gastgebern fehlten die Ideen, das Selbstvertrauen und der unbedingte Wille, sich auf diese Situation einzustellen, um die Halle als Sieger verlassen zu können.

Am Ende leuchtete eine absolut vermeidbare und deshalb besonders schmerzhafte 23:25-Niederlage von der Anzeigetafel in der Schänzlehalle. Der Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg bleibt somit bis zum letzten Spieltag spannend und dramatisch. Nächste Woche führt der Weg der HSG Konstanz II zum heißen Aufstiegsaspiranten und Tabellenzweiten aus Neuhausen. (msc)

HSG Konstanz II: Wolf, Gemeinhardt (Tor); Meiners, Schweda (5/1), Muturi , J. Löffler, Krüger (6), Kunde (2/2), Schad, Wendel (2), Oßwald (2), Hummel, S. Löffler (4), Both (2).