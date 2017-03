HSG Konstanz II ist wieder voll im Rennen

Die HSG Konstanz II kann sich wieder aus eigener Kraft aus der Abstiegszone befreien und trifft nun auf die SG Lauterstein.

Handball, Oberliga: HSG Konstanz II – SG Lauterstein (Samstag, 14.30 Uhr, Schänzlehalle). – Nachdem am vergangenen Wochenende die Ergebnisse aller Spielpaarungen im Oberliga-Abstiegskampf der HSG Konstanz II in die Karten spielten und die Mannschaft selbst in den Schlussminuten noch ein Unentschieden in Hofweier erkämpfte, kommt es nun gegen den Tabellenzehnten SG Lauterstein zu einem weiteren wichtigen Spiel für das Team der Trainer Gabor Soos und Rüdiger Both. „Der vorangegangene Spieltag verlief für uns bezüglich der Ergebnisse aller im Abstiegskampf beteiligten Mannschaft sehr günstig“, beschreibt Both die Situation, „wir sind jetzt wieder voll im Rennen und können uns aus eigener Kraft befreien. Wir müssen uns auf jedes einzelne Spiel konzentrieren, um die nötigen Pluspunkte zu erringen.“

Die nächste Gelegenheit ergibt sich schon am Samstag gegen die SG Lauterstein. Der kommende Gegner belegt Rang zehn und hat sich, nachdem letztes Jahr noch die Relegation um den Klassenerhalt gespielt werden musste, fast schon aller Abstiegssorgen entledigt. Das Team aus dem Landkreis Göppingen ist ein kompaktes und schwer zu spielendes. Vor allem Rechtsaußen Jochen Nägele ist ein Torgarant der Lautersteiner, der sehr schwer zu bremsen ist und Spiele fast im Alleingang entscheiden kann.

Nachdem die HSG Konstanz II zuletzt gegen Hofweier in den Schlussminuten zumindest noch zu einem Teilerfolg kam, gilt es nun mit gesundem Selbstvertrauen aufzutreten, um die wichtigen Punkte in der Schänzlehalle behalten zu können. Trotz des Fehlens so wichtiger Spieler wie Manuel Both, Michael Kartmann oder auch Alexander Lauber aufgrund von langwierigen Verletzungen steckt immer noch sehr viel Potenzial im Team. Auch stimmt die Verantwortlichen optimistisch, dass wichtige Spieler in den letzten Wochen in den Kader zurückkehren konnten und für die entscheidende Phase zur Verfügung stehen. Das Konstanzer Perspektivteam wird mit allen Mitteln versuchen, die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten, um die nötigen Punkte im Kampf um den Klassenverbleib in der Oberliga zu erringen. (msc)