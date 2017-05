Handball HSG Konstanz II blieb chancenlos in Neuhausen

Die HSG Konstanz II unterliegt mit 21:31 beim souveränen TSV Neuhausen/Filder, der sich den Aufstieg in die 3. Liga sichert.

Handball, Oberliga

TSV Neuhausen/Filder

HSG Konstanz II

31:21 (16:10)

Die Hoffnungen auf einen Überraschungscoup beim TSV Neuhausen/Filder erfüllten sich nicht, die HSG Konstanz II musste eine deutliche Abfuhr in der Egelsee-Sporthalle hinnehmen. Trainer Rüdiger Both stellte nach Spielschluss ernüchtert fest: "Wir waren nicht in der Lage, dem Gastgeber einen ebenbürtigen Kampf zu bieten. Neuhausen war uns deutlich überlegen. Früh rannten wir einem hohen Rückstand hinterher und hatten nicht die Mittel, Neuhausen zu gefährden. Glückwunsch zum Aufstieg an diese homogene und starke Mannschaft".

Das Perspektivteam hatte größte Probleme mit der kompakten und aggressiven Abwehr der Gastgeber. Über ein 4:0 und 14:7 erspielte sich Neuhausen ein beruhigendes Polster. Während Konstanz gerade auf den Rückraumpositionen große Schwierigkeiten hatte, in den Abschluss zu kommen, gelangen dem Gastgeber Tore im Minutentakt. Mit einem 16:10-Zwischenstand zugunsten von Neuhausen/ Filder wurden die Seiten gewechselt. Nach der Pause änderte sich am Spiel wenig. Der Gastgeber kontrollierte Ball und Gegner und gab Konstanz nicht das Gefühl, noch eine Wende im Spiel herbeiführen zu können. Bis zur 46. Minute hatte Neuhausen den Vorsprung auf elf Tore ausgebaut. Das Perspektivteam versuchte, ein Debakel zu verhindern, konnte aber nicht zur großen Aufholjagd ansetzten. Die letzten zehn Minuten gestalteten sich zur rauschenden Aufstiegsparty für den Gastgeber, der das Ergebnis souverän verwaltete.

Das Perspektivteam ist nun unter Zugzwang nach dem Teilerfolg des direkten Konkurrenten aus Heidelsheim/Helmsheim in Willstätt. Am letzten Spieltag in der Schänzlehalle muss Konstanz unbedingt gegen Plochingen siegen und auf Schützenhilfe von Herrenberg hoffen, um zumindest noch den Relegationsplatz zu erreichen. (msc)

HSG Konstanz II: Wolf, Gemeinhardt (Tor); Meiners, Schweda (5), Wendel (2), J. Löffler, Oßwald, Krüger (1), Schad (1), S. Löffler (3), Muturi, Kunde (4/1), Both (3), Hummel (2/1).