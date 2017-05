Handball HSG Konstanz II: Erst Heimsieg, dann Abstieg

Die HSG Konstanz II schlägt den TV Plochingen am letzten Spieltag der Handball-Oberliga mit 30:23, verpasst aber den Klassenerhalt.

Handball, Oberliga Baden-Württemberg

HSG Konstanz II

TV Plochingen

30:23 (16:12)

Kurz nach Spielende herrschte noch Jubel und große Erleichterung bei den Spielern und dem Anhang der HSG Konstanz II über den sicher herausgespielten 30:23-Sieg gegen den TV Plochingen. Sekunden später wich diese Freude aber schon der brutalen Ernüchterung, als trotzdem der Abstieg feststand. Der Erfolg des direkten Konkurrenten im Kampf um den Relegationsplatz SG Heidelsheim/Helmsheim gegen Herrenberg zerstörte jegliche Hoffnungen im zweiten Jahr der Oberliga-Zugehörigkeit. HSG-Trainer Rüdiger Both resümierte nüchtern: "Wir haben alles versucht, hatten aber die Situation nicht mehr in der eigenen Hand. Unsere Leistung war in Ordnung, aber die Mannschaft aus Heidelsheim hat auch ihre Hausaufgabe gemacht. Wir sind enttäuscht, werden aber nächstes Jahr wieder angreifen."

Vor einer stattlichen Kulisse und unterstützt von einigen Mitgliedern des HSG-Fanclubs wurde das Perspektivteam von Anfang an lautstark unterstützt. Einen Konstanzer Blitzstart zum 2:0 konnten die Gäste aus Plochingen zwar noch kontern, sie gerieten dann aber bald wieder mit vier Toren in Rückstand. HSG-Torhüter Maximilian Wolf war von Beginn des Spiels hellwach und vereitelte zahlreiche Chancen der Gäste, während Konstanz im Angriff viele gute Szenen und Spielzüge inszenierte. Spielerischer Höhepunkt der ersten Halbzeit war bei drohendem Zeitspiel ein genialer Kempatrick, eingeleitet von Spielmacher Benjamin Schweda und erfolgreich abgeschlossen von Rechtsaußen Vincent Hummel. Auffallend in diesem Spiel war auch, dass die Kreisläufer Manuel Both und Marius Oßwald sehr häufig in das Spiel miteinbezogen wurden und dann erfolgreich den Ball einnetzten oder aber einen Siebenmeter zugesprochen bekamen. So konnte das Perspektivteam die früh erzielte Vier-Tore-Führung in der ersten Spielhälfte konservieren und mit einer 16:12-Führung in die Kabine gehen.

Wer nun mit einer Reaktion der von Ex-Bundesligaspieler Daniel Brack trainierten Gäste-Mannschaft rechnete, wurde eines Besseren belehrt. Plochingen spielte vielleicht nicht immer mit letzter Konsequenz, wurde aber auch von der aggressiven und stabil stehenden HSG Abwehr gut in Schach gehalten. Wolf hielt weiterhin hervorragend, und das Angriffsspiel war stark verbessert. Das Perspektivteam baute so kontinuierlich den Vorsprung aus und führte nach einem Tempogegenstoß von Phillip Kunde vorentscheidend mit 28:17. Auch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Samuel Wendel, nach einem heftigen Zusammenstoß mit seinem Gegenspieler brachte den Gast nicht mehr ins Spiel.

Die letzten Minuten ließ Konstanz im Zeichen des sicheren Sieges austrudeln und gewährte Plochingen noch eine leichte Ergebniskosmetik. Schlussendlich gab es in der Riesenberghalle in Allensbach einen deutlichen 30:23-Erfolg, welcher aber aufgrund der schon angesprochenen Umstände nicht zum Klassenerhalt ausreichte. Das Abenteuer Baden-Württemberg-Oberliga ist für die HSG Konstanz II beendet, und sie wird nächstes Jahr einen Neubeginn in der Südbadenliga wagen. (msc)

HSG Konstanz II: Wolf, Gemeinhardt (Tor); Meiners, Schweda (6), Wendel (2), J. Löffler (4), Oßwald (2), Krüger (7), Schad , S. Löffler, Muturi, Kunde (1), Both (3), Hummel (5/3).