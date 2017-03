Überlingen Guter Auftakt in die Turnsaison

Mit der VR-Talentiade des Badischen Turner Bundes (BTB), liebevoll Maskottchen-Wettkampf genannt, starteten die Nachwuchs-Turnerinnen in der Lahrer Sporthalle in die neue Saison. Die beliebte Talentsichtung für die Badischen Turnvereine verzeichnete mit 181 Turnerinnen einen neuen Teilnehmerrekord. Mit dabei waren auch neun Mädchen aus der Turntalentschule (TTS) vom Turnstützpunkt des TV Überlingen

Turnen: Der erste Durchgang für die fünf- bis siebenjährigen Kinder beinhaltete ein spielerisches Kraft- und Geschicklichkeitsprogramm an zehn Stationen. In der Altersklasse (AK) 6 überzeugten Anna-Lou Schuster und Ann-Katrin Brink, die zwei Jüngsten der TTS Überlingen, mit den Plätzen sieben und zehn. Auch für Ariane Nytro und Arune Hirdes vom Turnstützpunkt des TV Überlingen war es der erste Wettkampf. Sie behaupteten sich in der AK sieben unter den ersten Zehn. Im zweiten Durchgang wurden bereits die athletischen Normen des DTB getestet. Christina Bartsch belegte in der Altersklasse 7 Platz 14. Für die drei älteren Mädchen der TTS lief es in der AK acht nicht wie erwartet. Carolin Frost schaffte den zwölften Platz, Lisa Kurennaja wurde 15. vor Ronja Fuhrmann. In der AK 9 agierte Josefina Heemann vom TV Überlingen souverän. Nur die Station mit dem doppeltem Seildurchschlag wollte ihr nicht gelingen, wodurch sie einen Treppchen-Platz verpasste. Betreut und vorbereitet wurden die Mädchen vom Trainerteam Maria Ruf, Marion Hany und Larissa Breinlinger. Miriam Herzig stellte sich als Testerin zur Verfügung. (sr)