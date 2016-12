Guter Auftakt für Anna-Lena Forster

Einen guten Start in die Saison 2016/17 feierte die Monoskifahrerin Anna-Lena Forster (links im Bild). Im Dezember war die Stahringerin bei 14 Rennen äußerst erfolgreich am Start

Bei der internationalen Deutschen Meisterschaft holte sie im Slalom den deutschen Meistertitel vor ihrer Dauerrivalin Anna Schaffelhuber. Im Riesenslalom und im Super-G wurde Forster deutsche Vizemeisterin. Beim Europacup kam sie dann ebenfalls mehrfach aufs Podest. Beim Weltcupauftakt im österreichischen Kühtai verpasste die 21-Jährige den Sieg im Slalom um 0.58sek und wurde im Riesenslalom Dritte. In St. Moritz dann erreichte sie im Slalom den Weltcupsieg vor Anna Schaffelhuber und belegte in den beiden Riesenslalomrennen jeweils den zweiten Platz. Ab 11. Januar geht es für die mehrfache Paralympics-Medaillengewinnerin beim Speed-Weltcup in der Innerkrems (Österreich) weiter. Bild: privat