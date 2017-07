Jugend trainiert für Olympia Gute Noten für Schüler vom See

Ellenrieder Gymnasium Konstanz und Eichendorff-Schulverbund überzeugen beim Landesfinale Jugend trainiert für Olympia

Leichtathletik: Das Ellenrieder Gymnasium Konstanz und der Eichendorff-Schulverbund hatten sich im Juni beim Kreisfinale im Wettkampf IV der Jungen (bis 13 Jahre) für das Landesfinale der besten Schul-Leichtathletik-Mannschaften Baden-Württembergs qualifiziert. Beide Mannschaften schlugen sich in einem gut organisierten Wettkampf im Donaustadion hervorragend und verbesserten ihre Vorleistungen teilweise deutlich. Die Jungs vom Ellenrieder-Gymnasium, die von den Lehrern Bettina Ruf und Juri Beuttenmüller begleitet wurden, verbesserten ihre Punktzahl um satte 200 Punkte und belegten am Ende Platz sechs. Beate Lehmann, mitverantwortlich für den Erfolg der Konstanzer, konnte nicht dabei sein.

Für die Mannschaft des Eichendorff-Schulverbunds, die zusammen mit ihrem Lehrer Winfried Herzig angereist war, bedeuteten der zehnte Platz und die Verbesserung der Vorleistung um 50 Punkte den größten Erfolg in der Schulgeschichte. Beide Mannschaften hatten also Grund zum Feiern.

Nachdem sich die Jungs des Ellenrieder-Gymnasiums in allen Disziplinen nochmals verbessern konnten, wobei sie sehr starke Leistungen im 800m Lauf, Hochsprung und 50m Lauf zeigten, waren sie vor dem letzten Wettkampf punktgleich mit dem Ganztagesgymnasium Osterburken. Erst in der abschließenden Staffel setzte sich Osterburken dann gegen die Mannschaft des Ellenrieder-Gymnasiums durch. Beim Eichendorff-Schulverbund lief es vor allem im Weitsprung, im 800m-Lauf und im 50m-Sprint sehr gut und am Ende waren sie mit 25 Punkten Abstand knapp an Platz neun dran.

Stolz nahmen die Schüler beider Teams bei der Siegerehrung ihre Urkunden entgegen und freuten sich zurecht über ihre Leistungen. (her)