Badminton Gute Medaillen-Ausbeute für PTSV Konstanz

Badmintonspieler des PTSV Konstanz sichern sich bei Baden-Württembergischer Meisterschaft sechs Medaillen

Badminton: Lena Raddatz vom PTSV Konstanz holte bei den Landesmeisterschaften U19 im Badminton drei Medaillen. Im Mädchendoppel mit ihrer langjährigen Partnerin Simone Möhrle vom BV Riedlingen zog sie nach einem spannenden Dreisatzspiel gegen Gießler (Schopfheim)/Herzig de Almeida (Weinheim) ins Finale ein, das die beiden überraschend deutlich in zwei Sätzen gegen die topgesetzten Linder (Eggenstein-Leopoldshafen)/Mottarelli (Schopfheim) gewannen. Neben dem Gold im Doppel holte sie noch Silber im Einzel und Bronze mit Partner Samuel Discher (Gengenbach) im Mixed.

Ihr Vereinskollege Orlando Peeters dominierte in der Altersklasse U17 mit Partner Mathis Alt (Eggenstein-Leopoldshafen) das Jungendoppel. Die beiden gewannen erstmals diese Disziplin in dieser Saison und gaben im gesamten Turnier keinen Satz ab. Im Mixed spielte Peeters eine Altersklasse höher erstmals mit Elisa Herzig de Almeida (Weinheim). Sie zogen gegen Vonmetz (Primisweiler)/Möhrle (Riedlingen) in einem knappen Zweisatzspiel ins Finale ein, in dem sie in drei Sätzen gegen Schlenga (Eggenstein-Leopoldshafen) /Mottarelli (Schopfheim) unterlagen.

Denis Popp startete in der U17 zwar ebenfalls aussichtsreich für den PTSV Konstanz, musste jedoch wegen Fieber das Turnier abbrechen. In der jüngsten Altersklasse U11 holte Nele Kraus (PTSV Konstanz) im Mädchendoppel mit Adela Kenschekeew (TSV Altshausen) überraschend die Silbermedaille, nachdem in der Finalgruppe die Favoriten überraschend ausschieden und bei gleichem Spiel- und Satzergebnis das Punkteverhältins für Nele Kraus/Adela Kenschekeew sprach.

Mit der Ausbeute von sechs Medaillen waren die Konstanzer Teilnehmer deutlich erfolgreicher, als Trainer und Betreuer vor den Meisterschaften erwartet hatten. Die guten Ergebnisse beförderten Lena Raddatz und Orlando Peeters zum Saisonende nach fünf Landesturnieren in der Baden-Württembergischen Endrangliste noch einmal nach oben, so dass Peeters in allen drei Disziplinen und Raddatz sicher in zwei Disziplinen Tickets für die Südostdeutschen Ranglisten gelöst haben, die ab September ausgetragen werden. (ek)