Kunstrad Gute Leistungen bei den internationalen IBRMV-Bodenseemeisterschaften im Kunst- und Einradsport

Vom Fast-Anfänger bis zum Weltmeister: Den Zuschauern wurde bei den internationalen IBRMV-Bodenseemeisterschaften in Feldkirch die ganze Vielfalt des Hallenradsports geboten

Kunstradsport: Beste Bedingungen fanden die Kunst- und Einradsportler bei den internationalen IBRMV-Bodenseemeisterschaften im österreichischen Feldkirch-Gisingen vor. Vier der fünf amtierenden Kunstrad-Weltmeister waren am Start. Sie nutzen die Meisterschaften, um ihre Form unter Wettkampfbedingungen zu testen, beginnt doch in Kürze für sie die Saison. Doch sowohl die 1er Weltmeisterin Lisa Hattemer (Gau-Algesheim), die 2er Weltmeister Nadja und Julia Thürmer (Mainz-Finthen), Andre und Benedikt Bugner (Klein-Winternheim) als auch die 4er Weltmeister vom RV Sirnach (Schweiz) hatten alle mindestens einen Radabsteiger zu verzeichnen. Trotzdem waren die Leistungen schon sehr ansprechend.

Für die Schüler und Junioren bedeutete diese Meisterschaft den Saisonausklang, nachdem die nationalen Meisterschaften kürzlich über die Bühne gegangen waren. Die Zuschauer konnten vom Fast-Anfänger über diverse Landesmeister bis zu den Weltmeistern die ganze Vielfalt des Kunst- und Einradsports erleben. „Wo bekommt man dies an einem Ort geboten? Die Bodenseemeisterschaft hat sich zu einer Vorzeige-Veranstaltung im Hallenradsport mit internationalem Flair entwickelt“, zeigte sich der sportliche Leiter Hermann Brugger (Ailingen) sehr zufrieden. Die am stärksten besetzte Disziplin war mit 20 Teilnehmerinnen das 1er Kunstrad der Schülerinnen. Mia-Marie Muffler (Nenzingen), die normalerweise noch in der Klasse U13 fährt, musste sich hier mit den wesentlich älteren Sportlerinnen messen. Die Kampfrichter hatten bei ihr wenig abzuziehen, sodass sie mit 66,83 Punkten nur knapp unter ihrer Bestleistung blieb. Damit machte sie zwei Plätze gut und freute sich über einen nicht erwarteten fünften Rang. Hannah Reichle (Bad Schussenried) eröffnete den Reigen der Medaillenkandidaten mit ausgefahrenen 87,67 Punkten. Damit konnte die Entscheidung nur noch zwischen Nadine Kurz und Cedya Altug (beide Friedrichshafen) fallen.

Nadine Kurz legte, im Gegensatz zur Schüler-DM vor einer Woche, eine fehlerfreie Kür von 110,42 Punkten hin. Damit übernahm sie die Führung und setzte Cedya Altug gehörig unter Druck. Diese ließ sich davon aber nicht beeindrucken und fuhr anfangs souverän. Bis zur letzten Übung, dem umgelegten Rad mit Handstand. Den brach sie vorzeitig ab, so dass es noch mal eng für sie werden sollte. 110,8 Punkte hieß es am Ende für sie, somit entschieden 0,38 Punkte zwischen Gold und Silber. Der Doppelsieg für den RRMV Friedrichshafen war perfekt.

Im 2er Kunstrad der Elite mussten sich Dennis Auer und Verena Müller (Nenzingen) gegen die Weltmeister Bugner/Bugner sowie die Vize-Weltmeister Schefold/Hanselmann (Öhringen) durchsetzen. Auf einem Rad klappte ihr Vortrag ganz gut, während sie auf zwei Rädern doch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Am Ende verfehlten sie mit 95,11 die anvisierte 100er Punktemarke. Es siegten die Weltmeister mit 151,67 vor den Vize-Weltmeistern mit 140,30 Punkten.

