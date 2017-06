Leichtathletik Gute Bilanz der Bezirksleichtathleten bei den Landes-Seniorenmeisterschaften

Fünf Titel und viele Medaillen holten die Leichtathleten vom Hegau und Bodensee bei den Landes-Seniorenmeisterschaften in Helmsheim

Leichtathletik: Erfolgreich in Helmsheim war vor allem Hansruedi Stäheli (M65) von der LG Radolfzell mit den Titeln im Diskuswurf und im Kugelstoßen. Im Diskus warf er glatte 42,00m und die Kugel stieß er auf 13,43m. Der Kugelsieg fiel mehr als deutlich aus, da der Vizemeister 11,88m als beste Weite erzielte. Stäheli wird diese Leistungen in der Saison sicher noch weiter verbessern, da er vor dem Wettkampf ein einwöchiges Trainingslager in Italien absolviert hatte, das ihm sicher noch in den Knochen steckte.

Einen weiteren Titel ergatterte Inge Schwahl (W65) vom TuS Steißlingen, die im Speerwerfen auf 22,25m kam und zudem noch über 100m in 17,60s Vizemeisterin wurde. Jens Kresalek (M40 vom PTSV Konstanz) war der erfolgreichste Athlet mit zweimal Gold und einmal Silber in den drei Wurfdisziplinen Kugelstoßen (Zweiter mit 12,12m), Diskuswurf mit 38,33m und Speerwurf mit 52,98m. Die Serie der Vizemeister setzte Ingo Klaus (M55) vom gleichen Verein fort. Über 100m lief er 13,01s und über 200m 27,23s.

Weitere zweite Plätze gab es für Petra Geßler (W50, StTV Singen) im Weitsprung mit 3,92m und Günter Auberle (M60), auch aus Singen, mit 39,37m. Claudia Vollert hatte ebenfalls ein Abonnement auf Silber. Sie wurde Zweite im Kugelstoßen mit 9,05m, im Speerwurf mit 20,52m und im Diskuswurf mit 25,22m. Ihren verdienten Meistertitel holte sie sich dann im Hammerwurf mit 26,66m.

Auch Bronzemedaillen wurden zahlreich von den Bezirksathleten erbeutet. Petra Geßler wurde Dritte im Speerwurf mit 25,30m und auch im Diskuswurf mit 18,38m. Kerstin Tietz (W50, ebenfalls Singen) sprang 3,84m weit und auch über 100m gab es für sie Bronze in 15,14s. Zweimal Bronze gab es auch für Rudolf Zimmermann (TuS Steißlingen), der über 100m der Senioren M65 14,84s lief und über 200m nach 30,39s das Ziel erreichte.

Diana Berwik (TuS Steißlingen) vervollständigte die Bronzesammlung mit dem dritten Platz im Weitsprung bei den Seniorinnen W45 mit 3,61m. Platz sechs schaffte sie über 100m in 15,68s.

