Gut platziert beim Talentiade-Finale

In Seibelseckle (Nordschwarzwald) fand das Finale der VR-Talentiade statt, wo die Besten der U8/U10-Rennläufer aus Baden-Württemberg am Start waren. Mit dabei waren auch Rennläufer des DAV Überlingen und des Bezirks Hegau-Bodensee

Ski alpin: Ausrichter waren die Rheinbrüder Karlsruhe, die wie im Vorjahr die Rennen perfekt organisierten. Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen traten auch sieben Rennläufer des DAV Überlingen um Trainerin Bettina Göser an. Die Organisatoren und Helfer leisteten hervorragende Arbeit und sorgten für sehr gute Pistenverhältnisse und faire Bedingungen für alle jungen Athleten. Es konnten sogar Skicross-Elemente in die Läufe integriert werden.

Am Samstag stand ein Vielseitigkeitslauf in zwei Durchgängen auf dem Program, wovon der bessere der beiden Läufe zählte. Die Wertung erfolgte nach Jahrgangsstufen. Am Sonntag wurde ein Parallelslalom ausgetragen. Die beiden parallel gesteckten Läufe und der Sprung in der Mitte versprachen spannende Läufe für Rennfahrer und die begeisterten Zuschauer. In der Qualifikation fuhren alle Kinder einmal im roten und einmal im blauen Kurs. Die Zeiten der Läufe wurden addiert und die schnellsten 16 Jungen und 16 Mädchen aller Jahrgänge 2007 bis 2010 ermittelten im K.o-System den Gesamtsieger untereinander.

Für die meisten jungen SkirennläuferInnen war dies eine ganz neue Erfahrung. Hochmotiviert gingen sie in ihre Qualifikation und wuchsen über sich hinaus. Von allen Startern wurde Isabelle Springer (Jahrgang 2008) 13., was ihr in ihrem Jahrgang den Sieg einbrachte. Felix Schellinger (2007) belegte den 16. Gesamtplatz. Damit erreichten die beiden das Finale. Maxima Duchet (2009) verpasste als 17. zwar knapp das Finale aller Jahrgänge insgesamt, belegte damit aber in ihrem Jahrgang ebenfalls den ersten Platz.

Ergebnisse der Rennläufer des DAV Überlingen nach Jahrgängen: Vielseitigkeitslauf: Jg. 2010w: Platz 1 Jana Imkenberg, Jg. 2010m: Platz 4 Constantin Schubert, Platz 6 Yannick Konzack, Jg. 2009w: Platz 5 Maxima Duchet, Jg. 2008w: Platz 5 Isabelle Springer, Jg. 2008m: Platz 13 Mats Kroschewski, Jg. 2007m: Platz 13 Felix Schellinger. Parallelslalom: Jg. 2010m: Platz 2 Constantin Schubert, Platz 4 Yannick Konzack, Jg. 2009w: Platz 1 Maxima Duchet, Jg. 2008w: Platz 1 Isabelle Springer, Jg. 2008m: Platz 10 Mats Kroschewski, Jg. 2007m: Platz 12 Felix Schellinger.

Hegau-Bodenseeläufer überzeugen

Ebenfalls bei den Finalläufen der VR-Talentiade am Start waren mit Sophie Stricker (Jg. 2008) vom SC Konstanz und Jacob Schörner (Jg. 2007) vom SC Engen zwei Rennläufer des Skibezirk Hegau-Bodensee. Beim Vielseitigkeitslauf kamen beide Bezirksläufer mit der anspruchsvollen Kurssetzung sehr gut zurecht. Sophie Stricker konnte ihre guten Leistungen der letzten Wochen bestätigen und fuhr im ersten Lauf auf den ersten Platz. Im zweiten konnte sie ihre Führung sogar noch ausbauen und gewann mit genau einer Sekunde Vorsprung den Vielseitigkeits-Riesenslalom im Jahrgang 2008.

Jacob Schörner vom SC Engen fuhr ebenso ein gutes Rennen und belegte am Ende den achten Gesamtrang des Jahrgangs 2007. Beim Parallelslalom war nur Jacob Schörner am Start. Er überzeugte in den Vorläufen und belegte dort Platz drei. In den K.o.-Läufen musste er sich dann im Achtelfinale geschlagen geben. In der Gesamtwertung der Talentiade-Serie belegten Sophie Stricker den zehnten und Jacob Schörner den elften Platz. Bei einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von 100 Kindern ein sehr respektables Ergebnis.