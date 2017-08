Tennis Großes Tennis an der Schmugglerbucht

7. Schmugglerbucht-Cup des TC Konstanz mit über 150 Teilnehmern. Lokalmatador Phil Exner gewinnt bei U16-Junioren.

Jugendtennis: „Bestes Wetter und jede Menge ganz großes Tennis!“ Jugendwart Andreas Mathy vom TC Konstanz freute sich nach der siebten Auflage des Schmugglerbucht-Cups. Über 150 junge Spielerinnen und Spieler hatte das Jugendranglistenturnier an den See gelockt. Aus neun Bundesländern sowie der tschechischen Partnerstadt Tabor waren sie angereist. Übernachtet wurde teilweise auf dem Vereinsgelände in Zelten. So herrschte an der Schmugglerbucht für drei Tage wieder jene Mischung aus Urlaubsflair und prickelnder Wettkampfatmosphäre, die so typisch ist für das sommerliche Sportevent am See. Neu in diesem Jahr war die Höherstufung des Turniers auf J-2. Dies machte sich, so Mathy, vor allem an der Spitze der verschiedenen Konkurrenzen bemerkbar. „Allein vier Teilnehmer starteten mit LK1“, sagte er. Wer indes im Hauptfeld nicht punkten konnte, hatte in der Nebenrunde eine weitere Chance.

Die U8-Konkurrenz sah in Leonard Funk (TC Union Münster) einen souveränen Sieger vor Siddanth Amar (TC Walldorf-Astoria) und Henri Zahn (TC Tachenberg). Nicht weniger souverän errang Michel Morgenbesser vom TC Friedrichshafen, der vor zwei Jahren schon die U8 gewonnen hatte, den Titel in der U10. Die weiteren Plätze belegten Luis Denda (TC Teningen) und Vincent Walter (TC Ravensburg).

Bei den U12-Mädchen gewann Mirabell Ehret vom TC Konstanz nach den Bezirksjugendmeisterschaften im Mai schon das zweite große Turnier an der Schmugglerbucht. Zweite wurde Emily Bogdanoska (TC Radolfzell), Dritte Johanna Öxle vom TC Meckenbeuren-Kehlen. Die Nebenrunde entschied Patrizia Petzold (RTHC Bayer Leverkusen) vor Lokalmatadorin Monique Ehret für sich. Den Titel bei den Junioren U12 sicherte sich Luca Steinhauser (TC Friedrichshafen), den zweiten Platz belegte wie letztes Jahr Beppo Helmensdorfer vom TC Lindau, den dritten Florian Zeh vom TC Konstanz. In der Nebenrunde setzte sich in einem Match-Tie-Break-Drama Kilian Däumling (TC Meckenbeuren-Kehlen) gegen Ronan Bradley vom TC Tettnang durch.

Die U14-Mädchen-Konkurrenz gewann Meryem Güner vom MTG Mannheim gegen Clara Schön (TC BW Dresden-Blasewitz). Dritte wurde Stefanie Schmid (TC BW Rottweil 1897). Die Nebenrunde ging an Maria Fijalkowska vom TC Grunewald Berlin vor Luise Kuther vom TC Konstanz. Den Siegerpokal der U14-Jungen holte sich ohne Satzverlust Laurent Julia Calac (TC Bernhausen). Zweiter wurde der erst elf Jahre alte Max Stenzer vom TC Greffern, der im Halbfinale in einem hochdramatischen Match den späteren Dritten Lucas Deliano (TC Vilsbiburg) besiegte. In der U14-Junioren-Nebenrunde setzte sich Markus Schmid (TC BW Villingen) gegen Torben Reitmeir (TC RW Waldkirch) durch.

Das Finale bei den U16-Juniorinnen gewann mit Jana Wittmann (TEC Waldau Stuttgart) die Nummer zwei der Setzliste. Sie schlug Maria Schnuck vom TC Weiß-Rot 1897 Speyer. Das kleine Finale entschied Emma Lee Bückle (TC Kirchheim/Teck) für sich. Die Nebenrunde ging an Sara-Sofie Georg vom TuS Traunreut vor Tereza Chlachulova aus Tabor. Nachdem er im Halbfinale in einem der besten Matches des Turniers Clubkamerad Arne Steffan im Match-Tie-Break besiegt hatte, war der erst 13-jährige Phil Exner vom TC Konstanz auch im Finale der U16-Junioren nicht zu stoppen. Niklas Gesslein vom TC Friedberg durfte den Pokal des Zweitplatzierten mit nach Hause nehmen, Dritter wurde Milan Konrad (TC Lindau). In der Nebenrunde siegte Jan Radosta (LTC Tabor) gegen Adrian Hütt vom TC Wasserburg.

Die U18-Juniorinnen wurden beherrscht von Pia Schwarz (TC BW Villingen), die im Finale Cosima Hoch (MTTC Iphitos München) keine großen Chancen ließ. Über den dritten Platz freute sich Julia Zerres vom TC Konstanz. Die Nebenrunde gewann Lia Basalyk (TC Aalen) gegen Lina Steidle (TC Singen). In der U18-Junioren-Konkurrenz setzte sich in einem hochklassigen und umkämpften Finale Maximilian Becker vom TC BASF Ludwigshafen gegen Jakub Marcolla aus Tabor durch. Lokalmatador Moritz Mathy (TC Konstanz) krönte seinen siebten und letzten Schmugglerbucht-Cup mit Platz drei. Die Nebenrunde ging an David Schäfer (TC Wasserburg) vor Moritz Repnik vom TC Radolfzell.