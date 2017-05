Handball Großer Kampf der HSG Konstanz wird nicht belohnt

HSG Konstanz verliert das Kellerduell in der 2. Handball-Bundesliga gegen den ASV Hamm-Westfalen, der am Schänzle seinen ersten Auswärtssieg feiert

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz - ASV Hamm-Westfalen 26:28 (14:16)

Die letzten zehn Minuten im Spiel der HSG Konstanz gegen den ASV Hamm-Westfalen sind wieder einmal nichts für schwache Nerven. Es geht hin und her in diesem Kellerduell der 2. Bundesliga vor 1200 Zuschauern. Die HSG Konstanz ist vor der Pause lange einem Rückstand hinterhergelaufen, doch der Aufsteiger kämpft sich zurück – wie so oft in dieser Saison. 23:24 steht es. Der sonst so eiskalte Strafwurfschütze Gregor Thomann steht an der Linie und versucht es zum dritten Mal in Folge mit einem Trickwurf ins rechte untere Eck. Was bei den beiden Siebenmetern zuvor von Erfolg gekrönt war, klappt beim dritten Mal nicht mehr gegen Dennis Doden, der vor zwei Wochen bei Günther Jauch in „Wer wird Millionär“ auf dem Stuhl saß. Anschließend verfehlt Fabian Schlaich zweimal das Ziel und Chris Berchtenbreiter steht im Kreis. 23:27 – und nur noch fünf Minuten stehen auf der Uhr in diesem „hochintensiven Spiel“, wie die beiden Trainer Daniel Eblen (HSG) und Stephan Just (ASV) wortgleich zu Protokoll geben.

Dass es für den Konstanzer Coach „vom Ergebnis her bitter“ wird, wie Eblen sagt, liegt an den folgenden Minuten. „Wir haben uns immer wieder rangekämpft“, analysiert Rückraumspieler Mathias Riedel, „heute blieb es aber leider unbelohnt.“ HSG-Hexer Konstantin Poltrum läuft in der Endphase der Partie zu Höchstform auf und hält einen Ball nach dem anderen, darunter einen Siebenmeter. Konstanz verkürzt auf 24:27, auf 25:27, auf 26:27 – und hat tatsächlich in den letzten beiden Minuten noch mehr als einmal die Möglichkeit, mindestens einen Punkt mitzunehmen aus diesem hart umkämpften Abstiegsduell.

Was dem jungen Team vom Bodensee jedoch einmal mehr fehlt, ist die Abgebrühtheit im Abschluss. Verwandeln die Gastgeber ihre freien Würfe sicherer, dann gehen sie nach vier Heimsiegen in Serie nicht als 26:28-Verlierer vom Feld in einem Spiel, „in dem beide den Sieg verdient gehabt hätten und ein Remis gerechter gewesen wäre“, wie Gästetrainer Just zugibt. „Man kann gar nicht in Worte fassen, wie enttäuscht wir sind“, resümiert Riedel.

Er und seine Konstanzer Kollegen haben die große Möglichkeit vergeben, im Endspurt der Saison einen direkten Konkurrenten auf vier Punkte zu distanzieren, der bislang noch überhaupt kein Auswärtsspiel gewonnen hatte in dieser Runde. Und trotzdem macht Trainer Daniel Eblen seinem Team ein „Kompliment nach einem Riesenspiel“, statt mit dem Schicksal zu hadern, wozu er allen Grund gehabt hätte.

Stichwort Personal: Rückraumspieler Paul Kaletsch muss zuhause krank das Bett hüten; Gregor Thomann steht zwar auf dem Feld, ist aber auch wegen einer schweren Erkältung geschwächt; Kreisläufer Simon Flockerzie fehlt aus beruflichen Gründen. Mitte der ersten Hälfte wechselt Eblen seinen einzigen Linkshänder im Rückraum, den jungen Felix Krüger, ein. Der hat einen prima Einstand, erzielt ein Tor, fängt einen Ball ab und blockt einen Wurf der Gäste – ehe er für sein erstes Foul die Rote Karte sieht. Was zu den Schiedsrichtern führt: Erneut sind die Konstanzer nicht mit der Leistung der Unparteiischen zufrieden. „Schieber, Schieber“, brüllen die Fans von den Rängen. Sie sehen ihre Mannschaft benachteiligt.

Was der Liganeuling vom Bodensee zuletzt durch großen Kampfgeist wettmachte, reicht nicht gegen die Profis vom ASV Hamm-Westfalen, „die den dritten Linkshänder als Betreuer auf dem Spielberichtsbogen eintragen, weil sie nicht wissen, wohin mit ihm“, wie Eblen frustriert anmerkt. Ein einziger Linkshänder im Rückraum hätte ihm an diesem Abend schon gereicht. Deshalb kann und will er seinen Jungs, die mit vollem Einsatz und im Rahmen ihrer Möglichkeiten zuhause knapp verlieren, keinen Vorwurf machen.

Solche Spiele gehören eben auch zum Konzept des „Konstanzer Weg“ mit jungen Amateuren, das dem südlichsten Zweitligisten schon einige Sympathien erbracht hat. „Ich hoffe, auch in der nächsten Saison in der Zweiten Liga hier zu sein zu dürfen“, sagt ASV-Trainer Stephan Just, bevor er sich auf die 600 Kilometer lange Heimfahrt macht. Das wäre natürlich auch im Sinne der Konstanzer, würde es doch bedeuten, dass beide Mannschaften am Ende den Klassenerhalt erreichen.

HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schlaich (4), Schweda (1), Thomann (7/3), Riedel (5), Stocker (4/1), Oehler (1), Krüger (1), Maier-Hasselmann, Gässler (2), Jud, Berchtenbreiter, Bösing (1). – ASV Hamm-Westfalen: Storbeck, Doden (Tor); Huesmann (7), Brosch (1), Fuchs, Fridgeirsson (1), Macke (1), Gudat (3), Zintel (3/2), Höning (1), Possehl (3), Neuhold (5), Savvas (3). – Z: 1200. – Bes. Vork.: Rot (25.) für Krüger (HSG Konstanz).