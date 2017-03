Handball Großer Jubel bei der HSG Konstanz: Konstantin Poltrum bleibt

Der Torhüter Konstantin Poltrum verlängert seinen Vertrag beim Handball-Zweitligisten HSG Konstanz. "Das Gesamtpaket stimmt einfach“, sagt der Keeper.

Handball, 2. Bundesliga: Wenn ein 23-jähriger ehemaliger Jugend- und Junioren-Nationaltorwart als einer der jüngsten ersten Torhüter der 2. Handball-Bundesliga meist deutlich zweistellige Paradenwerte aufweist und oft an der 40 Prozentmarke parierter Würfe kratzt oder sogar darüber liegt, dann ist es wenig verwunderlich, dass Begehrlichkeiten geweckt werden und sich Gerüchte um einen Wechsel halten. Trotz der Verlockungen anderer Clubs steht für Konstantin Poltrum aber fest: Auch in der nächsten Saison sieht er seine Zukunft in Konstanz und wird mindestens ein weiteres Jahr für die HSG auflaufen.

Darüber sind die Konstanzer Verantwortlichen besonders froh, denn mit 283 Paraden ist Poltrum nicht nur ein großer Rückhalt seines jungen Teams, sondern der im Moment viertbeste Schlussmann der 2. Bundesliga – und das als ligaweit einer der jüngsten. Nur 14 Paraden trennen Poltrum vom Rimparer Max Brustmann als Führender der Torwart-Statistik – aber auch ganze elf Jahre liegen zwischen den beiden Top-Goalies. Der 23-jährige Jungspund lächelt wie oft verschmitzt: „Erfahrung ist als Torhüter sehr wichtig – aber nicht alles. Aber natürlich hilft die Ruhe und Selbstsicherheit, wenn man schon vieles tausendfach gesehen hat.“

Umso zufriedener ist Andre Melchert, Sportlicher Leiter der HSG Konstanz, über die weitere Zusammenarbeit. Mit Poltrum und Junioren-Nationaltorwart Stefan Hanemann (21) verfügt die HSG somit auch in der kommenden Spielzeit über ein außergewöhnlich gutes Torwartgespann. „Konstantin befindet sich in herausragender Form und ist ein wichtiger Leistungsträger“, so Melchert, „wir sind froh, dass wir einen in jungen Jahren so starken Torhüter haben. Es ist sicher nicht selbstverständlich, in seinem Alter schon so weit zu sein.“

Für den Bronzemedaillengewinner von 2013 bei der Jugend-Weltmeisterschaft sind die guten Leistungen vor allem auf harte Trainingsarbeit und auf ganz viel Spielzeit zurückzuführen. „Das tut mir sehr gut, dazu das Vertrauen des Trainers“, sagt Konstantin Poltrum. „Diese Konstanz in der Spielzeit hilft mir auch zu konstanten Leistungen. Außerdem fühle ich mich hier einfach pudelwohl, das ist wichtig und es passt alles für mich. Das Gesamtpaket stimmt einfach.“