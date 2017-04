Handball Gregor Thomann: "Der Sieg war wichtig für die Moral und das Selbstvertrauen."

Mit dem SÜDKURIER sprach Gregor Thomann über sein entscheidendes Tor beim 34:33-Sieg der HSG Konstanz im Spiel gegen Wilhelmshaven

Herr Thomann, wie viele Jahre altert man bei so einem dramatischen Spiel?

Wir hätten uns das natürlich anders gewünscht, aber wir wissen, wie das in der 2. Bundesliga ist. Da werden wir wenige einfache Spiele bekommen. Am Schluss ist es auch vollkommen egal, wie es passiert ist, dass wir so viele Gegentore bekommen haben, nicht gut in der Abwehr gestanden sind und nicht alles geklappt hat. Völlig egal, wir haben die zwei Punkte und die sind wichtig.

Haben Sie mit einem so hohen Ergebnis und so vielen Toren gerechnet? Eigentlich eher untypisch, für ein Spiel, in dem es um so viel geht.

Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, wir halten das Ergebnis wieder sehr klein, dass wir gut decken. Das Ergebnis spielt aber auch keine Rolle. Wir müssen uns nun darauf konzentrieren, dass wir in Aue auswärts auch wieder einmal erfolgreich sind. Allerdings ist uns bewusst, dass das gerade jetzt, wo jeder dringend Punkte benötigt, extrem schwer wird.

Wie wichtig war der Sieg vor eigenem Publikum gegen einen direkten Konkurrenten?

Das tut schon gut und ist wichtig für die Moral und das Selbstvertrauen. Aber wir haben noch so viele Punktspiele, deswegen darf man einzelne Spiele nicht überbewerten. Es bleibt nach wie vor alles unglaublich dicht beisammen. Das wird noch mega hart.

Sie haben 40 Sekunden vor dem Ende gegen Vizeweltmeister Adam Weiner ganz starke Nerven bewiesen und mit einem Siebenmeter den Sieg sichergestellt. Was geht da einem durch den Kopf?

Man muss sich immer bewusst machen, dass es auch passieren kann, dass er daneben geht – so ist das Leben. Mal geht er rein und mal nicht. Aber ich weiß, dass ich die Siebenmeter in diesem Spiel und in der ganzen bisherigen Saison gut geworfen habe. So habe ich mir nichts vorzuwerfen, wenn ich die Verantwortung übernehme und alles in diesen Wurf hineinlege. Er ist reingegangen – voll geil!

Stimmt das zuversichtlich für die letzten Spiele?

Auf jeden Fall! Wir haben eine gute Ausgangslage, aber wir wissen, dass es jede Woche in jede Richtung kippen kann. Es wird immer schwerer, auswärts zu gewinnen, deshalb müssen wir unsere Heimspiele gut gestalten. Trotzdem müssen wir versuchen, auch in der Fremde noch etwas zu holen. Jede Mannschaft sagt, dass sie an den Klassenerhalt glaubt, deshalb spare ich mir diese Floskeln. So krass, was diese Zweite Liga hergibt, so starke Mannschaften unten drin. Wir sind Aufsteiger und mischen da gut mit, das macht uns Spaß.