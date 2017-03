Konstanz Gregor Thomann: "Das war ein richtig gebrauchter Tag von uns"

Im Interview versucht der Konstanzer Torjäger Gregor Thomann eine Erklärung für die hohe 17:32-Pleite seiner Mannschaft gegen Nordhorn-Lingen zu finden.

Herr Thomann, wie können Sie die deutliche Niederlage erklären?

Wir haben uns unglaublich schwer getan gegen die Abwehr von Nordhorn-Lingen und sind einfach nicht zu guten Chancen gekommen. Und wenn doch, dann haben wir sie verworfen. Wir hatten heute echt kein Glück an den Fingern. Das war ein richtig gebrauchter Tag von uns.

Trotzdem müssen wir noch über die überragenden Akteure Jens Wiese und Björn Buhrmester sprechen. Wiese erzielt elf Feldtore, Buhrmester hat 24 Paraden vorzuweisen – und das, obwohl genau diese beiden im Vorfeld als entscheidende Akteure bei Nordhorn-Lingen ausgemacht wurden.

Wir haben nicht die richtigen Mittel gefunden. Gegen den Torwart ist das sowieso immer schwierig, das hat heute überhaupt nicht gepasst. Wiese hat von Anfang an direkt getroffen und mit Terwolbeck und Miedema zwei richtig gute, schnelle Mitspieler, die ihn in Szene setzen und die wir auch nicht unter Kontrolle hatten. Dazu laufen die Außen dann Konter und wir tun uns ganz schwer gegen die massive 6:0-Deckung. Da war heute nichts drin. Nichtsdestotrotz haben wir uns auch echt schlecht präsentiert. Das wissen wir alle.

Hätten Sie sich am Ende mehr wehren müssen?

Wir wollen alles für den Klassenerhalt geben, aber individuell und körperlich ist Nordhorn uns deutlich überlegen. Natürlich muss man sich mehr wehren, aber das ist verdammt schwer, ohne Selbstvertrauen und den Flow, hier noch einen Fuß in die Türe zu bekommen. Wir wissen, dass wir mit unserer Leistung nicht zufrieden sein können.

Am Samstag gastiert um 20 Uhr mit dem Tabellenfünften VfL Bad Schwartau ein echtes Spitzenteam in der Schänzlehalle. Was erwarten Sie nach dem 23:23-Remis im Hinspiel?

Nach den letzten Spielen werden wir zwar nicht das Selbstvertrauen haben, das uns noch in der Hinrunde ausgezeichnet hat. Aber wir sind eine gute Truppe, haben einen super Teamgeist und es wird – so doof sich das nach der Niederlage anhört – für keine Mannschaft leicht, uns zu schlagen. Wir werden richtig gallig in das Match gehen.