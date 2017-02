Die HSG Konstanz gewinnt nach dem Heimsieg gegen den Tabellenzweiten TV Hüttenberg auch beim Zweitligavierten SG BBM Bietigheim mit 29:27. Ein starker Endspurt sichert dem Aufsteiger die nächsten beiden Punkte.

SG BBM BietigheimHSG Konstanz27:29 (15:14)

Was für ein furioses Vier-Punkte-Wochenende der HSG Konstanz! Nach der Überraschung am Freitag gegen den Tabellenzweiten TV Hüttenberg entzauberte die HSG am Sonntag auch den Tabellenvierten der 2. Handball-Bundesliga in fremder Halle und schob sich mit 22:22 Punkten auf Rang neun. „Perfekt, besser kann es nicht kommen", jubelte Co-Trainer Andre Melchert, während die Spieler minutenlang von ihren zahlreich mitgereisten Schlachtenbummlern gefeiert wurden.

Nach dem 27:23-Coup gegen Hüttenberg wollte das Team von Daniel Eblen im Baden-Württemberg-Derby in Bietigheim auch den nächsten großen Favoriten ärgern. In einem Match, das in den ersten Minuten von beiden Seiten mit extrem hohem Tempo und offenem Visier geführt wurde, setzte Matthias Stocker zusammen mit Simon Flockerzie gleich eine Duftmarke und bereitete einen tollen Treffer zum 1:1 vor. Danach legte der Favorit aus Bietigheim vor, zog auf 5:2 davon und demonstrierte seine individuelle Klasse. Während Konstanz noch einige technische Fehler unterliefen, beeindruckten die Gastgeber mit flüssigem und schnellem Zusammenspiel. Felix Gäßler war es, der wieder auf 4:5 verkürzen konnte und den Starschuss für ein hitziges, sehr intensives Derby auf Augenhöhe gab.

Wie schon gegen Hüttenberg war bald Torhüter Konstantin Poltrum der große Rückhalt, der gleich zwei Siebenmeter entschärfte und das 9:9 durch Fabian Schlaich ermöglichte. „Wir haben hier schon gemerkt, dass der Ausgleich drin ist“, sagte Mathias Riedel, der nach einer gegen Hüttenberg erlittenen Rückenverletzung nur sporadisch eingesetzt werden konnte. Tor für Tor kämpften sich die Gäste mit einer sehr aggressiven Abwehrarbeit an den Aufstiegsaspiranten heran. Nach 50 Minuten auf 22:23, knapp sieben Minuten später gelang der 27:27-Ausgleich. Kurz darauf stellte Gregor Thomann die Führung her – und der Konstanzer Fanblock stand endgültig Kopf. Noch einmal musste die HSG allerdings zittern und einen Angriff abwehren, aber als auch dieser erfolglos verpuffte, Patrick Glatt zuvor pariert hatte und Matthias Stocker gegen die offene Deckung der Hausherren den Schlusspunkt zum 29:27-Auswärtssieg setzte, brachen alle Dämme.

Andre Melchert war überrascht und natürlich hochzufrieden: „Wir wären froh gewesen, an diesem Hammer-Wochenende überhaupt einen Punkt zu holen. Wir haben eine super Abwehr hingestellt und sehr diszipliniert agiert. Die Jungs haben immer an sich und unsere Chance geglaubt, auch bei vier, fünf Toren Rückstand. Das war der Schlüssel, nur so war das hier möglich. Es hat alles zusammengepasst.“

Bietigheim: Ebner, Edvardsson (Tor); Haller (1), Rentschler, Schmid, Schäfer (5/2), Schmidt (2/1), Babarskas (4), Barthe (4), Scholz (5), Emrich (2), Emanuel (4). – HSG Konstanz: Poltrum, Glatt (Tor); Schlaich (3), Thomann (6/3), Riedel (7), Flockerzie (1), Stocker (6), Oehler, Kaletsch (3), Maier-Hasselmann, Gäßler (2), Jud (1), Oßwald. – Z: 940.