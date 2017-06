Rudern Gold für Jasper Angl auf der Olympia-Strecke

Neptun-Ruderer sind bei den Deutschen Meisterschaften U17/U19/U23 in Oberschleißheim erfolgreich. Jasper Angl sichert sich dabei zwei Deutsche Meistertitel

Rudern: Erfolgreich war der Ruderverein Neptun Konstanz bei den Deutschen Meisterschaften U17/U19/U23 in München auf der Olympia-Regattastrecke in Oberschleißheim. Jasper Angl erruderte als Mitglied des Süd-Teams sowohl im Vierer mit Steuermann als auch im Achter der U-19-Athleten den Deutschen Juniorenmeistertitel.

Aber auch die anderen Starter des RV Neptun Konstanz konnten bei fast schon tropischen Temperaturen von über 35 Grad Celsius auf der Olympiastrecke von 1972 tolle Leistungen abrufen. Die beiden Trainer Claudia und Otto Handel, die seit dem vergangenen Herbst im Amt sind, konnten nun die Früchte ihrer harten und ausdauernden Arbeit ernten.

Im Leichtgewicht Einer der U-17-Junioren startete Niklas Handel in einem Feld von 30 Booten. Nach einem harten Vorlauf verpasste er dann krankheitsbedingt den Hoffnungslauf. Lena Wypyrsczyk ging mit ihrer Partnerin Carolin Hinn (Wiesbaden) im leichten Doppelzweier der U23 im Finale an den Start und belegte dort den sechsten Platz. Tobias Geisenberger startete mit seinem Partner Maximilian Hitzler (Ulm) im U-17-Doppelzweier und konnte sich durch einen gewonnenen Vorlauf direkt für das Halbfinale qualifizieren. Hier belegten sie den unglücklichen vierten Platz und hatten somit nur einen Startplatz im B-Finale. Dort zeigten die beiden aber, was sie können und gewannen routiniert.

Im leichten Einer der U-19-Junioren startete Lukas Geisenberger nach dem Vorlauf, einem sehr guten Hoffnungslauf und einem unglücklich verlaufenen Halbfinale im B-Finale, das er souverän gewann. Merlin Schmid musste sich bedingt durch die Erkrankung seines Partners Timo Nagel im schweren U-19-Junioren-Einer behaupten. Seinen Vorlauf gewann er knapp und zog somit ins Halbfinale ein. Dort belegte er den zweiten Platz und sicherte sich den Einzug ins Finale, wo er als einer der leichtesten Starter den sechsten Platz belegte.

Jasper Angl und seine Team-Kollegen Elias Kun (Tübingen) Henry Hopmann (Hanau), Oliver Peikert (Nürtingen) und Elisa Carnetto (Wetzlar) zeigten, dass sie nicht ohne Grund Deutschland bei der Junioren-Europameisterschaft vertreten durften. Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg wurden sie Deutscher Meister und sicherten sich das Ticket für die Junioren-Weltmeisterschaft.

Sechs Stunden später startete der Neptuner Jasper Angl als Mitglied im Südteam-Achter mit Startern aus Frankfurt, Nürtingen, Tübingen, Hanau, Koblenz, Neuwieder und Saarbrücken in der Königsklasse, dem Junior Achter mit Steuermann. Nach einem guten Start konnten sie ihren Vorsprung halten. 600 Meter vor dem Ziel setzte sich der Achter mit einem früh angezogenen Endspurt ab und sicherte sich den Deutschen Meistertitel. Zum ersten Mal in 20 Jahren hat der Süd-Team-Achter den Titel geholt und somit dem Landestrainer Baden-Württemberg, Klaus D. Günther, der seit über 50 Jahren Mitglied des RV Neptun Konstanz ist, zur Pensionierung ein ganz besonderes Geschenk gemacht.

„Wir gratulieren all unseren Athleten und den Trainern ganz herzlich zu den tollen Leistungen und Jasper zu seinen beiden Meister-Titeln. Wir sind sehr stolz auf unser Renn-Team. Nun drücken wir unseren U-15-Rudern beim Bundesentscheid ganz fest die Daumen“, kommentierte Neptun-Sportvorstand Sebastian Ahlhelm die Leistungen seiner Ruderer.