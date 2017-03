Telemark Gold für Anne Kessler

Ideale Bedingungen fanden die Athleten im Kleinwalsertal bei den länderoffenen Deutschen Telemark Meisterschaften im Sprint vor. Die perfekt präparierte Strecke ermöglichte den Läufern das Erreichen von Bestzeiten.

Den Juniorentitel bei dem Mädchen holte sich Anne Kessler (Bild) vom DAV Überlingen vor Berit Junger (TV Großsachsenheim) und Neva Wilman (Tele Willis). Bei den Frauen belegte Kathrin Reischmann aus Gottmadingen den zweiten Platz hinter Johanna Holzmann (SC Oberstdorf) und vor Susan Schubert (SC Annaberg).

Bei der historischen Abfahrtstechnik Telemark werden bei jedem Kurvenwechsel die Ski aneinander vorbei geschoben, so dass ein Knie immer am Boden ist. Beim Telemark Classic Sprint Modus wird Riesenslalom gefahren, analog dem alpinen Riesenslalom. In den Lauf integriert ist ein Sprung, dem ein Kreisel folgt, eine 360-Grad-Steilwandkurve, um das Tempo der Läufer für die anschließende 25 bis 100 Meter lange Skating-Strecke zu reduzieren. Diese forderte großes Durchhaltevermögen, da sie nach dem Sprung und am Ende des Rennens auch wieder leicht bergauf führte.