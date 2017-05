Tennis Görges und Siegemund: Große Namen am See

Görges und Siegemund: Große Namen am See

Beim Saisonauftakt des TC Radolfzell werden am Freitag und Sonntag prominente Tennis-Asse auf der Mettnau erwartet

Tennis-Bundesliga, Damen: Kögel Touristik TC Radolfzell – Eckert Tennis Team Regensburg (Freitag, ab 13 Uhr), Kögel Touristik TC Radolfzell – TC Karlsruhe Rüppurr (Sonntag, ab 11 Uhr). – Vor acht Jahren startete das Radolfzeller Damenteam in der Bundesliga zum Höhenflug. Wollte man sich im ersten Jahr nach dem Aufstieg in die Eliteklasse noch etablieren, so waren die Ziele im zweiten Jahr hochgesteckt, wurden aber auch erreicht: Im zweiten Bundesligajahr ging der Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters der Damen auf die Mettnau, und im Folgejahr zeigte das Team rund um die damalige Spitzenspielerin Angelique Kerber, dass dies kein Zufall war, denn der Titel wurde erfolgreich verteidigt. Dann aber die Zäsur: Die Sponsorengelder ließen ein weiteres Engagement auf höchster Ebene nicht mehr zu, der TC Radolfzell musste ab 2012 in der Badenliga zunächst wieder kleinere Brötchen backen, ehe es rasch wieder aufwärts ging. Die beiden Slowakinnen Zuzana Kucova und Lenka Tvaroskova waren die Korsettstangen des Teams von TCR-Trainer Norman Bingeser, und so ging es via Regionalliga und 2. Bundesliga erneut ganz nach oben. Doch wenn der Aufsteiger von der Mettnau 2017 wieder einen neuen Anlauf startet, dann ist die Ausgangslage deutlich anders. Das Ziel kann nur Klassenerhalt heißen „und das wird sicherlich schon schwer genug“, warnt TCR-Coach Bingeser vor nostalgisch verklärten Erwartungen.

Da Zuzana Kucova und Lenka Tvaroskova in diesem Jahr eine Babypause einlegen, der Kader mit deutlich bescheideneren Mitteln als in der Saison 2009 für die anstehenden Aufgaben bestückt wurde, steht Bingeser nun eine Mischung aus Stammgästen und Rückkehrerinnen zur Verfügung. In das vierte Jahr beim TC Radolfzell gehen etwa Karolina Muchova und Steffi Bachofer, und vom erfolgreichen Meisterteam kehren Sesil Karatancheva und Kathrin Wörle-Scheller zurück zum TCR.

Zum Saisonauftakt geht es für die Radolfzellerinnen gleich mit einem Doppelspieltag auf der eigenen Anlage los. „Für die Zuschauer sind das sicherlich die schönsten Spiele, für die Mannschaft ist das aber gleich ein extrem schweres Programm“, sagt Bingeser. Mit Regensburg am Freitag gastiert der Titelverteidiger und haushohe Titelfavorit am Bodensee, und zwei Tage später kommt ein weiterer Titelanwärter.

Bei Regensburg auf der Meldeliste befindet sich unter anderem die aktuelle Nummer 1 der Tenniswelt, Angelique Kerber, und mit Tatjana Maria eine weitere ehemalige Radolfzeller Meisterspielerin. Stehen hinter Kerber große Fragezeichen, so rechnet Bingeser fest mit einem Einsatz von Julia Görges, die zuletzt im FedCup-Team überzeugte. Ihren größten Erfolg feierte Görges 2011 mit dem Sieg in Stuttgart. Sechs Jahre später holte sich Laura Siegemund den Porsche für die Turniersiegerin ab, in Radolfzell könnte sie zwei Tage nach Görges auf dem Platz stehen. „Ich rechne schon mit Laura Siegemund, denn sie hat bisher fast immer für Rüppurr gespielt!“, so die Einschätzung von Bingeser. "Da sind richtig gute Spielerinnen dabei, die man sonst nur auf großen Turnieren sieht“, verspricht Bingeser den Tennisfans der Region.