Glanz im Glaspalast durch Leichtathleten des Bezirks

Die Bezirks-Leichtathleten Katja Schwab und Luzia Herzig sichern sich bei den baden-württembergischen U-20-Hallenmeisterschaften in Sindelfingen Gold und Silber

Leichtathletik: Im Glaspalast in Sindelfingen holte sich Katja Schwab von der TG Stockach (U20) sicher die Goldmedaille im 60m Hürdenlauf mit einer Zeit von 8,97s im Finale. Damit lag sie eine Hundertstel vor der Zweitplatzierten.

Luzia Herzig vom TV Engen sicherte sich mit der Einstellung ihrer Hallenbestleistung von 3,70m die Silbermedaille im Stabhochsprung der U20. In einem spannenden Wettkampf bestätigte sie ihre Position als zweitbeste Springerin in Baden-Württemberg hinter der mehrfachen Deutschen Meisterin Tamara Schaßberg vom VfL Sindelfingen, die 3,80m übersprang. Schon eine Woche zuvor hatte Luzia Herzig bei einem Vorbereitungswettkampf mit 3,70m eine neue Besthöhe in der Halle erreicht. Diese Höhe reichte dann auch bei den Meisterschaften zum zweiten Platz. In einem langen Wettkampf mit zwölf Teilnehmerinnen kämpften am Ende vier Athletinnen um die Medaillen. Hier zeigte die Engenerin gute Nerven und schaffte die 3,70m im zweiten Versuch. Diese Höhe schafften ihre Konkurrentinnen dann nicht mehr. In zwei Wochen stehen die Badischen Meisterschaften an und zwei Wochen darauf die Deutschen Jugendmeisterschaften, für die sich die ehrgeizige Athletin schon qualifiziert hat.

Die Mitfavoritin auf den Titelgewinn, Luisa Stroppel vom LC Überlingen, wurde im Dreisprung bei den U20 mit 11,17m undankbare Vierte mit nur zwei gültigen Versuchen. Des Weiteren starteten Lena Skowronek (U20) vom StTV Singen über 400m (11. Platz in 1:03,43min) und über 200m (21. in 28,04s) sowie Tabea Geßler, ebenfalls StTV Singen, im Kugelstoßen (10. mit 9,23m). (her)