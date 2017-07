Leichtathletik Gemüse für reife Leistungen bei der Kinderleichtathletik

Der Leichtathletik-Nachwuchs war bei der dritten Kinderleichtathletik auf der Insel Reichenau am Start

Leichtathletik: In der Altersklasse U8 und U10 war jeweils die LG Radolfzell siegreich. Die Mettnauer mussten sich aber ins Zeug legen, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Dennoch gelang es ihnen, alle Disziplinen zu gewinnen und am Ende des Wettkampfs den Tagessieg zu holen.

Die „Finsterlinge“ des TSV Bodman sorgten für einen starken Zweikampf. Bis zum Additionsweitsprung lagen sie mit den „Starken Löwen“ der LG Radolfzell noch gleich auf. In der Hindernissprintpendelstaffel konnten sich die Radolfzeller einen kleinen Vorsprung herauslaufen und lagen somit knapp vor den Kindern aus Bodman. Doch in der abschließenden Disziplin „Drehwurf“ konnte den „Starken Löwen“ keine Mannschaft mehr standhalten. Die „Starken Löwen“ sind schon jetzt Jahressieger, auch wenn noch nicht klar ist, ob die „Finsterlinge“ noch ausreichend Punkte sammeln können, um sich neben den Löwen auf dem Treppchen ganz oben zu platzieren. Die „Starken Löwen“ konnten an den drei Wettkampftagen vier Punkte sammeln. Auf dem dritten Platz landeten die „Hohentwielstrolche“ vom StTV Singen. Gleich dahinter platzierten sich die „Turboschnecken“ des TV Rielasingen.

Auch in der U10 waren die Radolfzeller Kids nicht zu bremsen. Die Mannschaft „Schneller Blitz 1“ gewann alle Disziplinen und ist schon jetzt sicherer Sieger in der Jahreswertung. Härtester Gegner für die Radolfzeller Mannschaft waren die „Konstanzer Flitzer“ des PTSV Konstanz. Die Unterschiede in den einzelnen Disziplinen waren minimal, dennoch gelang es der Mannschaft „Schneller Blitz 1“, die Gegner hinter sich zu lassen. Den dritten Platz teilten sich die zweite Mannschaft von der LG Radolfzell „Schneller Blitz 2“ und die „Hontesraser“ des StTV Singen.

Auch in der U12 steht bereits nach dem dritten Kinderleichtathletik-Wettkampf der Sieger des Jahres fest. Die Favoriten „TV Engen All Stars 2“ wurden ihrer Rolle gerecht und siegten zum dritten Mal in Folge. Beim Wettkampf am Samstag mussten sie sich zwar den Sieg mit den „Aachsprinter“ des TV Rielasingen teilen, was auf die Gesamtwertung aber keinen Einfluss mehr hat. Hinter den beiden Mannschaften folgten die „B-Tigers“ vom TSV Bodman.

Eine ganz besondere Mannschaft, die noch zu erwähnen ist, stellte der SV Reichenau. Das Team „Sprintstars“ setzte sich aus Flüchtlingskindern zusammen. Die Kinder wurden von den Reichenauern mit Trikots ausgestattet und erhielten sogar teilweise Schuhe. Vor allem im Stadioncrosslauf stellten sie ihr läuferisches Talent unter Beweis und erreichten in der Disziplin den zweiten Rang. In der Gesamtwertung kamen sie unter den neun Mannschaften auf Platz sechs und bewiesen, dass es im Sport ganz egal ist, woher man kommt.

Der Wettkampftag war ein voller Erfolg, bei dem die Kinder mit sportlichen Ehrgeiz dabei waren und von Eltern, Großeltern, Bekannten und Trainern lautstark angefeuert und unterstützt wurden. Für ihre Leistungen erhielten die Kinder Urkunden und wurden mit frischen Reichenauer Gurken beschenkt. Jetzt können die Kinder weiter trainieren bis zum letzten Kinderleichtathletik-Wettkampf im Jahr 2017, der im Oktober in Radolfzell in der Halle ausgetragen wird.

Die Reichenauer hoffen nun auf eine baldige Sanierung der Sportanlagen, damit in Zukunft mehr Wettkämpfe auf der Gemüseinsel ausgetragen werden können. (mb)