StTV Singen Gelungener Auftakt für StTV Singen

Kunstturner des StTV Singen starten mit einem klaren Sieg gegen Exquisa Oberbayern in die neue Saison der 2. Bundesliga

Turnen, 2. Bundesliga

StTV Singen

Exquisa Oberbayern

56:21

Zum ersten Wettkampf in der 2. Bundesliga Süd begrüßte der StTV Singen mit Exquisa Oberbayern eine der jüngsten Mannschaften der Liga, die gleich vielversprechend am Boden begann. Hier konnte Exquisas Neuzugang aus Belgien, Noah Kuavita, die entscheidenden Punkte für den Gerätesieg der Gäste holen. Jedoch sollte dies der einzige Gerätegewinn bleiben, denn die Youngsters aus Oberbayern konnten den routinierten und sicher auftretenden Singenern nicht viel entgegensetzen. So konnte der Gastgeber die weiteren beiden Geräte Pferd und Ringe, auch bedingt durch gegnerische Fehler, souverän mit 13:2 und 13:0 Punkten gewinnen. An den Ringen feierte Rainer Wiechert sein Debüt in der Bundesligamannschaft und konnte gleich mit einer sauberen Übung drei Punkte für sich verbuchen. Beim Zwischenstand von 30:8 Score-Punkten hatten sich beide Mannschaften die Pause verdient.

Der zweite Teil begann mit dem Sprung, bei dem lediglich der Belgier Kuavita für die Gäste punkten konnte. Tolle Sprünge, unter anderem vom Schweizer Kadermitglied Marco Walter, sicherten Singen den 9:4-Gerätegewinn. Am Barren zeigte schließlich der Ukrainer Yevgen Yudenkov in Diensten des Gastgebers seine ganze Klasse und begeisterte das Publikum mit einer Fünf-Punkte-Übung. Weitere zwei Gerätepunkte gingen somit auf das Singener Konto. Vor dem letzten Gerät, dem Reck, stand es nun bereits 47:17 für den StTV Singen, und so konnten die Turner um Trainer Axel Leitenmair befreit ans Gerät gehen. Hier zeigte sich die ganze Erfahrung der Gastgeber, die ihre Übungen sicher auf den Punkt turnten und auch dieses Gerät mit 9:4 Punkten gewannen.

Am Ende sicherte sich der letztjährige Meister StTV Singen mit 56:21 Score- und 10:2 Gerätepunkten einen verdienten Auftaktsieg und steht nun punktgleich mit der überraschend starken TG Allgäu auf dem ersten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Am kommenden Wochenende geht es für die Singener zum TV Herbolzheim, der gegen die TG Allgäu eine schmerzliche Niederlage im ersten Wettkampf hinnehmen musste. Beginn in der Breisgauhalle ist um 18 Uhr. (od)