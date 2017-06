Reiten Gelungene Premiere auf dem Ziegelhof

Schnelle Ritte waren beim Springturnier in Dettingen-Wallhausen zu sehen. Viel Lob gab es auch für den neu angelegten Springplatz

Reiten: Etwas Unsicherheit herrschte bei den Veranstaltern des Turniers auf dem Ziegelhof in Dettingen-Wallhausen bezüglich des neuen Reitplatzes. Eine Sorge, die sich sehr schnell als völlig unbegründet erwies. Bestens kam die umstrukturierte Anlage um den neuen Springplatz an, sowohl bei den Zuschauern, die reichlich Stimmung machten, als auch bei den Reitern, die den neuen Sandplatz als optimal empfanden. Kein Wunder deshalb, dass sich die gezeigten Leistungen im oberen Level bewegten.

Schon der erste Turniertag zeigte auf, dass auf diesem Platz schnell geritten werden konnte, mit schnellen Wendungen und punktgenauen Absprüngen. Mit einem Sieg in einem L-Springen setzte Verena Baum gleich ein erstes Ausrufezeichen. Am Samstagabend fand dann das erste M-Springen dieses Turniers statt. Wieder einmal gelang hier Christopher Herz (Mahlspüren) in einer Abteilung ein Doppelsieg. Die andere Abteilung gewann Adrian Schmid vom RSZ Boll mit fast vier Sekunden Vorsprung vor Manuel Feige (Singen).

Am Sonntag hatten zunächst die jungen Reiter ihren Auftritt. Das Finale um den zum zweiten Mal ausgetragenen Youngster Cup stand an. Vier Reiter überstanden den ersten Umlauf fehlerfrei. Im Stechen flatterten dann etwas die Nerven, und keinem gelang ein makelloser Ritt. Mit der schnellsten Zeit gewann Kristina Emmenecker (Waldhof) vor Pamina Roschanki (Schoren) und Kira Braunbarth (Ziegelhof).

Hochmotiviert gingen die Reiter in das M-Springen mit Stechen zum Abschluss des Turniers. Mit 24 Paaren war diese Prüfung noch gut besetzt. Sechs Reiter schafften den ersten Durchgang fehlerfrei, vielen wurde das letzte Hindernis zum Verhängnis. Manuel Feige (Singen) ging als erster in den Stechparcours und legte mit einem fehlerfreien Ritt in schneller Zeit eine Hausnummer vor, die von der Konkurrenz nicht mehr zu überbieten war. Juliane Rabold (Mindelsee) und Anja Braunbarth mussten sich mit den Plätzen zwei und drei zufriedengeben.

Mit einer Voltigiereinlage traf der Reitverein Ziegelhof das Herz der Zuschauer. Zwar zeigten die Kleinsten ihr Können „nur“ auf einem Holzpferd, doch mit fachkundigen Erklärungen war dies eine gelungene Einlage für die Zuschauer.

Viel Lob gab es auch für die Richter bei diesem Turnier, besonders für Paul Grummelt und Fritz Ibershoff. Die beiden Herren aus Nordrhein-Westfalen erklärten launig und kompetent für Reiter und Zuschauer ihre Entscheidungen bei den Wertnoten. Dies war für viele eine weitere Bereicherung dieses Turniers.

Ergebnisse

Springprüfung Kl.M* (1.Abt.): 1. Caletta, Schmid, Adrian (RSZ Boll), 2. C’est Roberto, Feige, Manuel (RV Singen), 3. Leonardo, Scherr, Joachim (RC Konstanz)

Springprüfung Kl.M* (2.Abt.): 1. Calimero, Herz, Christopher (RV Hofgut Mahlspüren), 2. Parabelle, Herz, Christopher (RV Hofgut Mahlspüren), 3. Clyde AG, Görlich, Stefanie (RFV Bad Wörishofen)

Punktespringprüfung Kl. L (1.Abt.): 1. Daytona, Eichmann, Adrian (RV Singen), 2. Concetta, Braunbarth, Anja (RFV Ziegelhof), 3. Grand Veneur, Grießer, Ramona (RFV Klettgau Bühl)

Punktespringprüfung Kl.L (2.Abt.): 1. Dolores, Baum, Verena (RSZ Boll), 2. Charlene, Baier-Loizaga, Rebecca (RV Hüttental), 3. Angel, Vonderstraß, Georg (RC 99 Freiburg)

Springprüfung Kl.L (1.Abt.): 1. La Bella Lolita, Grötzinger, Jasmin (RFV Schwenningen), 2. Caletta, Schmid, Adrian (RSZ Boll), 3. Vienna, Schmid, Adrian (RSZ Boll)

Springprüfung Kl.L (2.Abt.): 1. Chacyra, Blocher, Alice (VFR Käpfleswiesenhof), 2. Fine Lady, Rabold, Juliane (RV Mindelsee), 3. Calero, Biskupski, Jürgen (RZ Frese Immenhöfe)

Springprüfung Kl.L (1.Abt.): 1.Mi-Ma’s-Sternchen, Müller, Frank (Trossingen), 2. Cajou, Simmel, Christine (RFV Klettgau Bühl), 3. Colandro, Brütsch, Jacqueline (RV Mindelsee)

Springprüfung Kl.L (2.Abt.): 1. Parabelle, Herz, Christopher (RV Hofgut Mahlspüren), 2. Daytona, Eichmann, Adrian (RV Singen), 3. Leonardo da Vinci, Boos, Lea-Sophie (RV Singen)

Springprüfung Kl. A** (1.Abt.): 1. Carry, Eichmann, Adrian (RV Singen), 2. Quantera Hertle, Sophia (RV Mindelsee), 3. French Lady, Roschanski, Pamina (RC Schoren-Engen)

Springprüfung Kl. A** (2.Abt.): 1. Aquina, Gihr, Nadja (RV Singen), 2. Chiara, Dorsch, Tanja (RC Schoren-Engen), 3. Aha,. Lambach, Johanna (RC Konstanz)

Stilspringprüfung Kl.A* (1.Abt.): 1. C’est la vie, Roschanski, Pamina (RC Schoren-Engen), 2. Cheyenne, Müller, Mina-Emily, 3. Loopina, Freßle, Luca-Klara (beide RFV Ziegelhof)

Stilspringprüfung Kl.A* (2.Abt.): 1. Gasparo, Sedlaczek, Kerstin (RV Singen), 2. Denaro’s Son, Forster, Bianca (RC Schoren-Engen), 3. Mi-Ma’s-Sternchen, Müller, Frank (FFFR Trossingen), 3. Fine Lady, Mitschak, Tina (RC Wahlwies),

3. Cecile, Braunbarth, Kira (RFV Ziegelhof)

Stafettenspringprfg.Kl.A*: 1. Luzybell, Dieta, Donna Stierle (Anja, Heike, Carlotta Eve Stefanie, 2. Chiara, Stalypso’s Lady (Dorsch, Tanja, Herz,Michaela), 3. Chac, Chapman (Popp, Eva-Maria, Knobelspies, Sandra)

Springpferdeprüfung Kl.L: 1. Kate, Kohler, Friederike (RFV Rottweil), 2. Quick Casey, Boos, Lea-Sophie (RV Singen), 3. Igor, Feige, Manuel (RV Singen)

Springpferdeprüfung Kl.L: 1. Lillyfee, Rabold, Juliane (RV Mindelsee), 2. Ikarus, Feige, Manuel (RV Singen), 3. Charlene, Baier-Loizaga, Rebecca (RV Hüttental)

Springpferdeprüfung Kl.A**: 1. Ikarus, Feige, Manuel (RV Singen), 2. Donna Rosa, Haiber, Lisa Maria (TRAB Therapeutisches Reiten), 3. Clinton’s Claus, Haas, Vera (RZ Frese Immenhöfe)

Springpferdeprüfung Kl.A**: 1. Délibßb, Matusik., Henryk (Sportpferdezentrum Aach), 2. Donna Rosa, Haiber, Lisa Maria (TRAB Therapeutisches Reiten), 2. San Louis, Schmid, Adrian (RSZ Boll)

Stilspring-WB: 1. King, Assmann, Leonie (RFV Bad Wörishofen), 2. Jeffrey, Kiefer, Annika (RC Wahlwies), 3. Mac Flurry, Kelly, Silva (RC Schoren-Engen)

Springreiter-Wettbewerb Kat.W: 1. Quiberon, Graf, Catrina Felicia (RV Singen), 2. Black Jack, Assmann,Leonie (RFV Bad Wörishofen), 3. Cardinal, Hildebrand, Mona (RC Schoren-Engen), 3. Cedrik, Djardjevic, Angelina (RFV Ziegelhof).

Springprfg.Kl.A** mit Stechen: 1. Coco, Emmenecker, Kristina (Waidhof), 2. French Lady, Roschanski, Pamina (RC Schoren-Engen), 3. Cecile, Braunbarth, Kira (RFV Ziegelhof)

Dressur-WB: 1. King, Assmann, Leonie (RFV Bad Wörishofen), 2. Cosmos, Blumenstiel, Lara (PSV Konstanz-Wollmatingen), 3. Inferno. Mayer, Alina (RV Überlingen)

Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp: 1. Max, Pilger, Charlotte (RFV Ziegelhof), 2. Quinto, Wehrle, Sina (RFV Ziegelhof), 3. Henry, Hänsel, Zoe (RFV Ziegelhof).

Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp: 1. Janice, Märkl, Marie (Ziegelhof), 2. Donnerlitchen, Karaduman, Sofia-Linet (Bodenseereiter Radolfzell), 3. Cleo, Gutmann, Lea (Ziegelhof)

Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp: 1. Yuma, Nafzger, Caroline (RFV Ziegelhof), 2. Landos CE, Wehrle, Kaya (RFV Ziegelhof), 3. Silva, Thelen, Kim (RFV Ziegelhof)

Springprfg.Kl.M* mit Stechen: 1.C’est Roberto, Feige, Manuel (RV Singen), 2. Parce Que, Je T’aime, Rabold,Juliane (RV Mindelsee), 3. Concetta, Braunbarth, Anja (RFV Ziegelhof).