Thaiboxen Gelev triumphiert in der Schweiz

Singener Thaiboxer Florian Gelev sichert sich in Amriswil in einem Fünf-Runden-Kampf den Internationalen Schweizermeistertitel

Thaiboxen: Fünf Kämpfer des Thai-Box Club Singen waren bei der Fight-Night in Amriswil in der Schweiz am Start. Den Hauptkampf um den Internationalen Schweizermeistertitel der ISKA bestritt Florian Gelev. In einem Fünf- Runden-Kampf besiegte der Singener Thaiboxer den Schweizer Lokalmatador klar nach Punkten und holte den Gürtel um die Internationale Schweizermeisterschaft nach Singen.

Für Gelev war dies ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere, nachdem er im April bei der Fight Night in Freiburg den Deutschen Meistertitel erkämpft und zuvor im International Muay-Thai Stadion im thailändischen Chaweng mit einem K.o.-Sieg überrascht hatte. Sein Trainer Ralf Hasenohr hatte bei der Fight Night alle Hände voll zu tun, denn es waren noch vier weitere Schützlinge des Singener Erfolgstrainers am Start. Lorenz Mehr und Maxim Freitag siegten ebenfalls einstimmig nach Punkten. Der Kampf von Danilo Tassone wurde unentschieden gewertet und Kevin Lehmann unterlag einem starken Gegner knapp nach Punkten.

Alle fünf Kämpfer werden auch bei der TBC Singen Fight Night am 4. November in der Münchriedhalle zu sehen sein, bei der wieder Top-Kämpfer aus Thailand und Europa am Start sein werden.