Handball Gegner des SV Allensbach stehen fest

Die Staffeln der 3. Ligen für die nächste Spielzeit sind eingeteilt.

Frauenhandball, 3. Liga: Die Handballerinnen des SV Allensbach bekommen es mit Kandel, Freiburg, Möglingen, Bietigheim II und Regensburg zu tun – wie bereits in der vergangenen Saison. Nicht ganz neu, aber doch irgendwie, ist die FSG Waiblingen-Korb II, die aus der Spielgemeinschaft des VfL Waiblingen und des SC Korb entstand. Deren erste Mannschaft wird den Platz in der 2. Bundesliga einnehmen, welchen sich der SC Korb durch die Meisterschaft in der 3. Liga Süd erarbeitet hat. Ebenfalls neu als Aufsteiger sind die Reserveteams aus Metzingen und Ketsch. Die beiden weiteren Neulinge sind der TS Herzogenaurach aus Mittelfranken bei Erlangen sowie die SG Ottersheim/Bellheim/Kurhardt/Zeiskam aus der Südpfalz. Die letzte Mannschaft im Bunde ist eine alte bekannte, der TSV Haunstetten. Das Team aus der Nähe von Augsburg kommt als Absteiger aus der 2. Bundesliga neu dazu. Nicht mehr dabei sind der HCD Gröbenzell, der neben dem SC Korb aufgestiegen ist, sowie die Absteiger Brombach und Pforzheim. Der TSV Birkenau wurde der Oststaffel zugeteilt. Die Allensbacherinnen starten am kommenden Montag in die Vorbereitung und werden sich dann intensiven Trainingseinheiten widmen, um für die neuen Herausforderungen gewappnet zu sein.