Handball Geglückter Start

Aufsteiger TuS Steißlingen feiert mit einem 33:28-Sieg gegen Deizisau einen gelungenen Auftakt in die Oberliga-Saison

Handball, Oberliga Baden-Württemberg

TSV Deizisau

TuS Steißlingen I

28:33 (13:12)

In den ersten Minuten war die Partie ausgeglichen und beide Mannschaften mussten im Angriff aufwendig arbeiten, um zum Torerfolg zu kommen. Die Gastgeber hielten den TuS Steißlingen mit einer offensiven 3:2:1-Deckung weit weg vom Tor, aber auch die kompakte Steißlinger 6:0-Abwehr machte es den Gästen schwer. Dann aber fanden die Steißlinger mit ihrem konsequenten Spiel über zwei Kreisläufer, angeführt vom stark aufspielenden Regisseur Marvin Storz, immer wieder Lücken in der offensiven Deizisauer Abwehr. Durch einen sehenswerten Treffer von Kreisläufer Lennart Sieck setzten sich die Gäste erstmals nach zwölf Minuten auf 6:3 ab.

Der TuS hätte wohl schon sehr früh in dieser Phase des Spiels den Sack zumachen können, versäumte es aber, deutlich mehr als eine Handvoll Großchancen im Tor der Gastgeber unterzubringen. Siebenmeter, freie Tempogegenstöße und mehrere freie Würfe vom Sechsmeter-Kreis und den Außen Positionen wurden von dem in dieser Phase großartig haltenden Heim Torwart unschädlich gemacht. Dies rächte sich. Zur Halbzeitpause mündete dies in der ersten Führung der Heimmannschaft seit dem Anpfiff, und so ging der TuS beim Stand von 12:13 mit einem knappen Rückstand in die Kabine.

Die Hegauer starteten dann etwas verschlafen in die zweite Hälfte der Partie. Die Steißlinger Abwehr stand in dieser Phase schlecht, die Lücken im Mittelblock waren zu groß und insgesamt stand der gesamte Abwehrverbund zu defensiv. Dies nutzen die Gastgeber konsequent aus und zogen bis zur 40. Minute auf 19:15 davon. Allerdings mussten die Deizisauer mehr und mehr ihrer kräftezehrenden 3:2:1-Abwehr aus Halbzeit eins Tribut zollen und stellten ebenfalls auf eine Kräfte schonendere defensive 6:0-Abwehr um.

In dieser schwierigen Phase behielt das junge Steißlinger Team kühlen Kopf und zeigte eine tolle Moral. Gegen die nun defensivere Deizisauer Abwehr kam der TuS vermehrt über den Rückraum zum Erfolg und erzielte einige sehenswerte Treffer. So stand es bereits nach 43 Minuten wieder unentschieden 19:19 und bis zur 51. Minute beim Stand von 26:26 konnte sich kein Team deutlich absetzen.

Kompromisslose Abwehr

In dieser spielentscheidenden Phase zwischen der 51. und 55. Minute packte die Steißlinger Abwehr noch kompromissloser und effektiver zu und auch Torhüter Leon Sieck legte eine ordentliche Schippe drauf. So kamen die Gäste in ihr gewohnt erfolgreiches Konterspiel, zogen auf 26:29 davon und bauten diesen Vorsprung bis zum Spielende auf 28:33 aus.

Damit war für den Aufsteiger der erste Sieg gleich im ersten Oberliga-Spiel eingetütet und die Spieler hatten zusammen mit den mitgereisten Fans ordentlich Grund zum Feiern. Am nächsten Samstag um 16 Uhr folgt dann die Heimpremiere des TuS Steißlingen, der sich auf eine tolle Kulisse in der Mindlestalhalle im Spiel gegen den TV Plochingen freut. (mw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Beck, Walter (Tor); Wildöer (11/3), Storz (4), S. Maier (1), L. Sieck (4), Gaus (2), Dreher (2), Nägele (1), Gattinger, Ströhle (5), Biedermann (3), Rothkirch.