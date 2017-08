Handball Geglückte Generalprobe der HSG Konstanz vor dem DHB-Pokalspiel

Die HSG Konstanz gewinnt mit 31:25 in Gossau. Den Erfolg trübt jedoch der längere Ausfall von Neuzugang Maximilan Schwarz.

Handball, Testspiel

TSV Fortitudo Gossau

HSG Konstanz

25:31 (13:14)

Die Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel im DHB-Pokal gegen Erstligist Wetzlar ist der HSG Konstanz gelungen – zumindest, wenn man das Ergebnis betrachtet. Beim 31:25 (14:13)-Erfolg beim Nationalliga-A-Klub Fortitudo Gossau war dennoch nicht alles Gold, was glänzte. Nach drei Siegen in den letzten drei Testspielen war dem Zweitligisten eine gewisse Müdigkeit anzusehen. Trainer Daniel Eblen wunderte sich jedoch nicht über einige Fehler und eine verbesserungswürdige Chancenverwertung.

Konstanz führte von Anfang an, setzte sich zwischenzeitlich auf vier Tore ab, ließ aber viele klare Chancen aus und lag zur Pause nur noch mit 14:13 in Front. Bis hierhin hatte vor allem Samuel Wendel mit vier Treffern auf sich aufmerksam gemacht. Eblen: „Im Angriff sind uns viele Fehler unterlaufen, deshalb konnten wir uns nicht weiter absetzen. Dazu sind wir frei vor dem Tor gescheitert, alleine dreimal im Gegenstoß.“ Doch dies sei nach vielen Tests und erneut zwei Partien in zwei Tagen einkalkuliert gewesen: „Wir haben viel gespielt, da ging die Energie und Konzentration etwas runter.“ Dies galt jedoch weniger für die Defensivarbeit, mit der der 42-Jährige durchaus einverstanden war. Die Eidgenossen wurden vom HSG-Abwehrriegel so immer wieder zu Ballverlusten gezwungen, die zu schnellen Tempogegenstößen führten.

Nachdem in den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel so einige Unruhe im Spiel der Gelb-Blauen aufgekommen war, waren sie nach der Pause wieder konsequenter, effektiver. „Das Problem mit aufkommender Müdigkeit war im Gegensatz zum Spiel gegen Kornwestheim, wo wir sehr viele gute Entscheidungen getroffen haben, dass dies nun in den entscheidenden Situationen zu oft verkehrt gemacht wurde. Damit war angesichts der Belastung aber zu rechnen.“ Am letztlich deutlichen 31:25-Sieg gab es aber keine Zweifel. Erfolgreichste Werfer im zweiten Durchgang waren mit je vier Toren der sichere Fabian Maier-Hasselmann und Felix Krüger.

Nach einer schwierigen, aber doch erfolgreichen Vorbereitung, in der die HSG Konstanz nie mit dem kompletten Kader auflaufen konnte, hat der Zweitligist den nächsten Ausfall zu beklagen. Zu den längerfristig ausfallenden Michael Oehler und Fabian Schlaich gesellt sich nun auch Neuzugang Maximilian Schwarz. Der Linkshänder muss, nach eben erst überstandener Erkrankung, nun mit einer Entzündung in der Schulter wieder pausieren.

HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (1) (Tor); Schweda, Riedel (2), Kaletsch (3/1), T. Wolf (2), Krüger (4), Gäßler (1), Berchtenbreiter (4), Bösing (1), Heil (2), Klingler (3), Jud, Wendel (4), Maier-Hasselmann (4).