Gastgeber RMSV Aach nutzt den Heimvorteil bei der Bezirksmeisterschaft

RMSV Aach sicherte sich neun Bezirksmeistertitel. In der Schulsporthalle gab es spannende Duelle an der Spitze der Bezirks-Pokal-Serie

Kunstradsport: Die Schulsporthalle in Aach war Austragungsort des zweiten Durchgangs der Bezirks-Pokal-Serie im Radsportbezirk Hegau-Bodensee. Der RMSV Aach hatte für optimale Verhältnisse für Sportler und Zuschauer gesorgt. Zeitgleich wurde auch die Bezirksmeisterschaft der Schüler ausgefahren. Nach rund sieben Stunden hatten die 89 Starter ihre Kür absolviert. Egal ob auf dem Kunst- oder auf dem Einrad, die Jüngsten heimsten den größten Applaus ein. „Von den 52 Startern in der Schülerklasse haben sich 26 für die Badische Schülermeisterschaft am 21. Mai in Gutach qualifiziert“, so der sportliche Leiter Frank Ruhland aus Nenzingen. Eifrigste Titelsammler waren die Sportler des RMSV Aach mit neun Titeln. Dahinter folgt der RSV Volkertshausen mit drei sowie der RMSV Orsingen und RMSV Nenzingen mit je zwei ersten Plätzen.

Die Favoriten konnten sich behaupten. In der Klasse U15 fuhr Lucia Temme (Orsingen) zwar nicht perfekt, aber es sollte trotzdem für den Titel reichen. Mit 3,4 Punkte weniger wurde Viviana Klesel (Nenzingen) Zweite vor Giuliana Lindner (Orsingen). Die favorisierte Mia-Marie Muffler (Nenzingen) setzte sich bei den U-13-Mädchen mit einer sehr starken Kür und 67,18 Punkten durch. Lena (61,22) und Eva Streit (Orsingen/60,7) hatten das Nachsehen. Sara Knobelspieß (Volkertshausen) wurde bei der U11 Erste. Mit Elisa Stocker auf Platz zwei landete der RSV Volkertshausen einen Doppelsieg vor Zoe Bartler (Klengen).

Bei den Jüngsten (U9) gab es einen Doppelsieg für den RMSV Orsingen. Rosalie Stemmer gewann vor Leoni Sauter und Hannah Tutuianu (Volkertshausen). Bei den Jungs gewann Yannick Gaißer (Aach) die Klasse U13, während Marc Geigges (Volkertshausen) und Julian Ruhland (Nenzingen) die U15 und U11 gewannen. Der Nenzinger konnte sich dabei als einziger der Jungs für die Badische qualifizieren. Im 2er Kunstrad war nur ein Schülerpaar angetreten. Lisa und Lara Knobelspies (Volkertshausen) zeigten dabei eine sehr gute Kür. Lag im Vorjahr für die beiden die Messlatte zur Badischen noch zu hoch, so nahmen sie diese nun.

In den Mannschaftsdisziplinen heimste der RMSV Aach alle acht Titel ein. Im 4er Kunstrad der Schüler und im 6er Kunstrad der Schüler fuhren die beiden Teams ohne nennenswerten Patzer mit persönlichen Bestleistungen durch. In den Einraddisziplinen waren die Aacher nicht alleine am Start, trotzdem konnten sie sich dank der besten Armhaltung und der fast perfekten Ausführung, im 4er Einrad der Schülerinnen, im 4er Einrad Schüler offene Klasse, im 6er Einrad Schüler, im 6er Einrad Schülerinnen die „Bezirkskrone“ aufsetzen. Das Nachsehen hatten die Teams aus Nenzingen und Klengen, die sich ebenfalls im für die Badische Schülermeisterschaften qualifizieren konnten. „Die Mannschaften sind zum großen Teil so gefahren, wie wir es im Training geübt haben“, sagte Aachs Trainerin Katja Gaißer.

In der Bezirks-Pokalwertung schmolz bei den Juniorinnen der Vorsprung von Tina Menzer (Orsingen) vor Leona Bernhard (Nenzingen) auf 6,33 Punkte. Die Nenzingerin war ebenfalls nicht sattelfest, trotzdem sollte sie mit 91,6 Punkten etwas mehr als die Führende herausfahren. Dauer-Pokalsieger Dennis Auer (Nenzingen) baute trotz eines Absteigers und einer Punktzahl von 105,26 den Vorsprung vor Vereinskollegin Nadja Siebrecht auf über 40 Zähler aus. Bei den Mannschaften liegt weiter der 4er Einrad des RV Klengen knapp vor dem 6er-Team. (ws)