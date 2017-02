Ganz groß, der kleine Superball

Gelungener Handballtag beim SV Allensbach: Die Reserveteams des SVA und der HSG Konstanz gewinnen ihre Heimspiele beim Superball2

Handball: Als Benjamin Schweda am Sonntag um kurz nach halb vier das 32:31 erzielt, die erste Führung der HSG Konstanz II im Spiel gegen den TSB Schwäbisch Gmünd, da wird es erstmals superlaut beim Superball2 in der Allensbacher Riesenberghalle. Der Treffer legt den Grundstein zum 35:34-Heimsieg in fremder Halle für den Männer-Oberligisten.

Seit drei Jahren veranstalten der Zweitligist aus Konstanz und die Drittliga-Frauen aus Allensbach ihren Superball am Schänzle, in diesem Jahr findet zum zweiten Mal die Parallelveranstaltung der zweiten Mannschaften, die in der Oberliga spielen, am Riesenberg statt. „Die Kooperation mit der HSG Konstanz ist toll, ein sehr gutes Miteinander“, sagt Christian Heinstadt, Handball-Abteilungsleiter beim SVA und Organisator des Superball2. „Das ist für alle eine schöne Sache.“

Am Vormittag machen die B-Jugendteams beider Vereine den Auftakt. Die Konstanzer Oberligajungs schlagen den TV Bittenfeld mit 30:25, die Oberligamädels des SV Allensbach verlieren mit 21:36 gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach. Am Nachmittag bei den Aktiven herrscht eine gute Stimmung auf der Tribüne. Heinstadt schätzt, dass an die 400 Zuschauer über den Tag verteilt die Partien verfolgen. Darunter einige Konstanzer Zweitligaspieler und ein ebenso einsamer wie unermüdlicher Trommler aus Schwäbisch Gmünd bei den Männern. Später dann ein stattlicher Fanclub der SF Schwaikheim, die gegen den SV Allensbach II mit 21:25 verlieren. Beide Mannschaften – die Männer und die Frauen – machen es richtig spannend, ehe sie sich über zwei Punkte freuen dürfen. „Schön, dass von den Gästen auch einige Fans mitkommen“, freut sich Heinstadt.

Die Halle leert sich in den Minuten vor dem letzten Abpfiff langsam, trotzdem ist er ein voller Erfolg, der Superball2. Für die Vereine, die drei Siege in vier Spielen feiern, sowie für die Zuschauer, die dabei 227 Tore serviert bekommen. Wie sollte es auch anders sein, wenige Stunden vor dem großen Super Bowl im American Football, der in der Nacht zum Montag angepfiffen wurde und wohl Pate stand bei der Namensfindung des Handball-Events.

„Es macht jedes Mal viel Spaß. Besonders, wenn auch die Zuschauerresonanz stimmt“, sagt Heinstadt. Für ihn dient der Superball zum einen der Außenwirkung. „Die Kosten für die BWOL sind konstant gestiegen. Das Geld ist nicht der Hauptgrund, aber ein Nebeneffekt. Das ist etwas fürs Image. Mal schauen, was hängen bleibt“, sagt er. Zum anderen sei der Handballtag „eine schöne Wertschätzung für die zweiten Mannschaften im Verein und die jungen Spielerinnen“. Für den Organisator ist es deshalb überhaupt keine Frage, ob es auch im kommenden Jahr einen Superball2 am Riesenberg geben wird. „Auf jeden Fall!“