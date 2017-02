Futsal: Ein Trend wird salonfähig

Futsal hat weltweit den Hallenfußball abgelöst. Im Land des Fußball-Weltmeisters hinkt die Entwicklung aber noch hinterher

Fußball: Die in Südamerika und auch in Südeuropa weit verbreitete Hallenfußball-Variante Futsal steht für technisch und taktisch versierten Fußball. So hat etwa das vom Kurzpassspiel geprägte spanische Tiki-Taka seinen Ursprung in der Tatsache, dass die Stars des FC Barcelona wie Messi, Neymar, aber auch Andrés Iniesta oder Ronaldinho in ihrer Jugend reichlich Kontakt mit dem sprungreduzierten Ball hatten, der weite Pässe und Schüsse erschwert.

Von Experten anerkannt ist daher die Tatsache, dass die offizielle Variante des Hallenfußballs ein wichtiger Baustein in der Fußball-Schulung ist. „Für uns hat Futsal eine hohe Bedeutung. Auch die Winterzeit ist für uns eine wichtige Ausbildungszeit!“, betont Steffen Kautzmann, der im Vorjahr die B-Jugend des FC 03 Radolfzell als Trainer zur Deutschen Futsal-Meisterschaft geführt hat.

„Fußball auf dem großen Feld kann vom Futsal auf dem Kleinfeld oder in der Halle profitieren, denn es werden hier wichtige Elemente geschult: das Lösen aus dem Pressing, das 1:1-Verhalten oder das Offensivspiel vor dem gegnerischen Tor“, erläutert Jörg Meinhardt. Für Meinhardt wuchs aus dem Interesse am Futsal ein professionelles Engagement für die in Deutschland stiefmütterlich behandelte Disziplin. Er bietet Trainerworkshops an und ist für den Sportsender Eurosport als Experte bei wichtigen Turnieren am Mikrofon.

Einig sind sich Experten wie Meinhardt oder Kautzmann, dass Technik und Taktik, aber auch eine disziplinierte Spielweise im Futsal gefördert werden. Das geht schon damit los, dass sich Fouls extremer auswirken und daher eher vermieden werden. Es wird in der Defensive eher gegen den Ball als gegen den gegnerischen Spieler gearbeitet. Doch obwohl das Grätschen gegen den Mann untersagt ist, bedeutet dies nicht, dass Futsal körperlos gespielt wird. „Wenn du keinen Mut hast, bissig zum Ball zu gehen, kommst du immer zu spät und hast keinen Erfolg“, sagt Rolf Dietrich, in Radolfzell Trainer der Fördergruppe des SC Freiburg.

Warum aber tut sich Futsal im Land des Fußball-Weltmeisters so schwer? „Ohne Futsal können wir nicht die Qualität in der Ausbildung der Talente erreichen“, warnt Jörg Meinhardt. Doch Erfolg macht eben manchmal auch blind für Neuerungen, denn der Erfolg basiert ja auch auf der Tatsache, dass das bisher Gewohnte nicht so falsch gewesen sein kann. Wo waren sie denn, die brasilianischen, vom Futsal geprägten Ballzauberer bei der 1:7-Niederlage im WM-Halbfinale gegen Deutschland? Doch eine alte Trainerweisheit lautet: Im Erfolg macht man die größten Fehler. „Bei den anderen großen Fußballnationen herrscht großes Unverständnis über den Stand in Deutschland. Bei wichtigen Turnieren wird man oft gefragt, wann es denn im Land des Weltmeisters richtig losgehe. Denn es wird allgemein so gesehen, dass Futsal die Entwicklung des Fußball positiv beeinflusst“, fasst Meinhardt zusammen.

Warum wird aber auch in der Region statt der immer noch üblichen Hallenfußball-Turniere im Winter nicht öfter Futsal gespielt? „Das frage ich mich selber manchmal und habe keine Antwort darauf“, sagt Heiko Schwarz, sportlicher Leiter beim FC 03 Radolfzell und eng in die Organisation eines der hochwertigsten Hallenturniere im Bezirk Bodensee eingebunden. Seiner Erfahrung nach bevorzugen die Schweizer Teilnehmer am Radolfzeller Turnier Futsal, die deutschen Kollegen dagegen die traditionelle Variante. Dabei wäre die geringere Verletzungsgefahr im Futsal durchaus ein Grund für die Trainer, umzuschwenken. „Das ist die Macht der Gewohnheit, denn das haben die Aktiven in ihrer Jugendzeit noch nicht kennengelernt“, glaubt Kautzmann.

Immerhin: In der Jugend hat sich Futsal durchgesetzt, die Hallenrunde wird hier nach Futsal-Regeln gespielt. Und auch ein erstes Länderspiel wurde 2016 absolviert: In Hamburg schlug die deutsche Auswahl England mit 5:3. Beides klassische Fußballländer, die im Futsal der Entwicklung hinterherhinken. Doch Meinhardt ist sich sicher, dass das Futsal-Fieber auch Deutschland erreichen und dann auch in der Halle technisch gezaubert wird. Auch André Malinowski, Verbandstrainer des Südbadischen Fußballverbandes verspricht: „Wir wollen mit Vollgas in die sportliche Überzeugungsarbeit gehen.“

Das ist anders beim Futsal