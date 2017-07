Handball Für die HSG Konstanz ist die kurze Pause zu Ende

Die HSG Konstanz startet in die intensive Saisonvorbereitung. Am 29. Juli findet in Schaffhausen das Testspiel-Highlight gegen den aktuellen Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen statt.

2. Handball-Bundesliga: Seit Montag ist die kurze Pause für die Zweitliga-Spieler der HSG Konstanz vorbei, das Perspektivteam befindet sich schon seit 10. Juli in der schweißtreibenden Saisonvorbereitung. Andre Melchert, Sportlicher Leiter des Vereins, erwartet die übrigen Spieler topfit zum Trainingsauftakt, denn jeder Akteur hatte ein intensives Lauf- und Fitnessprogramm zu absolvieren. „Wir gehen davon aus, dass die Jungs fleißig ihre Aufgaben erfüllt haben“, sagt Melchert zu Beginn einer intensiven Vorbereitungsphase, die einige Testspiele bereithält.

Mit dabei sind die fünf Neuzugänge Felix Klingler (23, TV Neuhausen), Tom Wolf (23, Adler Königshof), Joschua Braun (19, Frisch Auf Göppingen), Maximilian Schwarz (24, SG Kronau-Östringen II) und Julius Heil (21, HC Empor Rostock), während Junioren-Nationaltorwart Stefan Hanemann sich über die Berufung in das DHB-Aufgebot für die U21-Weltmeisterschaft in Algerien freuen darf. Hanemann könnte der HSG Konstanz somit bei einem deutschen Finaleinzug bis Anfang August fehlen.

In Konstanz haben die Verantwortlichen um Melchert und Cheftrainer Daniel Eblen mit zwei Umständen zu kämpfen. „Wir haben kaum Zeit“, erklärt Melchert vor dem Pflichtspiel-Auftakt am 19. August im DHB-Pokal in Teningen gegen den Erstliga-Sechsten Wetzlar und dem Zweitliga-Saisonstart am 26. August in der Schänzlehalle gegen den ASV Hamm-Westfalen. Denn nach den Abschieden von Matthias Stocker, Patrick Glatt und Simon Flockerzie in den Handball-Ruhestand sowie Gregor Thomanns Rückkehr zum Ligakonkurrenten HBW Balingen-Weilstetten muss die HSG fünf neue Spieler auf wichtigen Positionen integrieren. „Natürlich ist das in der kurzen Zeit eine Herausforderung, aber unsere Jungs machen es Neuzugängen immer besonders leicht“, sagt Melchert. Zwar sei die HSG im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg nun nicht mehr die große Unbekannte, dafür aber breiter aufgestellt. Dafür sorgen unter andrem drei Linkshänder für den rechten Rückraum, den zuvor Rechtshänder Paul Kaletsch fast alleine bespielen musste. Dazu kommt nach dem Comeback des lange verletzten Hanemann ein bärenstarkes Torhüter-Duo mit dem ehemaligen deutschen Junioren-Nationaltorwart Konstantin Poltrum und dem aktuellen.

Die zweite große Herausforderung wird sein, dass der HSG die Schänzlehalle bis zum 21. August nicht zur Verfügung steht. Neben Renovierungsarbeiten im Foyer und Eingangsbereich wird ein brandneuer Boden mit hervorgehobenen Torräumen verlegt. „Natürlich hätten wir gerne in der gewohnten Umgebung trainiert, dort wo unser ganzes Material gelagert ist“, gibt Melchert zu, ergänzt aber auch: „Der Bodenwechsel war nötig und wir freuen uns auf den neuen Untergrund. Dankbar sind wir auch dem Konstanzer Sportamt, das uns sämtliche Trainingszeiten in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule besorgt hat.“ So wird an sechs Tagen die Woche zweimal täglich trainiert, morgens meist im läuferischen und Fitnessbereich, am Abend stehen Halleneinheiten und Testspiele auf dem Programm. „Dabei wird auch von Anfang an der Ball mit im Spiel sein“, so Melchert, der bereits für die erste Trainingswoche ein Testspiel angesetzt hat.

Das sei zwar eher ungewöhnlich, aber dem großen Termindruck geschuldet, sagt der Sportliche Leiter und Co-Trainer. „Es geht einfach nicht anders, denn wir wollen allen genug Spielzeiten einräumen und alle zum Zug kommen lassen.“ Daneben wird Karate-Weltmeister und Mentaltrainer Tarek Amin wieder einige Crossfit-Einheiten übernehmen und die HSG vom 4. bis 6. August für ein dreitägiges Trainingslager in der Sportschule Ruit Quartier beziehen.

Zum Start des Testspiel-Marathons (siehe Infokasten) wird sich die Reserve der Rhein-Neckar Löwen am Freitag, 19.45 Uhr, in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule vorstellen. Das Vorbereitungshighlight findet am 29. Juli, 19 Uhr, statt. In der BBC-Arena hat die noch einmal deutlich verjüngte Mannschaft der HSG Konstanz die Gelegenheit, ihre Form beim aktuellen Schweizer Meister und Champions-League-Teilnehmer Kadetten Schaffhausen um Liga-Torschützenkönig Gabor Csaszar (215 Treffer in 34 Spielen) einem echten Härtetest zu unterziehen.

Die Konstanzer Testspiele

21. Juli, 19.45 Uhr: HSG – Kronau-Öst. II (Geschwister-Scholl-Schule, GSS)

25. Juli, 20 Uhr: SV Salamander Kornwestheim – HSG (Sporthalle Ost)

28. Juli, 19.30 Uhr: HSG Konstanz – HC Kriens-Luzern (GSS)

29. Juli, 19 Uhr: Kadetten Schaffhausen – HSG Konstanz (BBC-Arena)

2. August, 20.30 Uhr: HSG – Bern Muri (Egelsee-Sporthalle Kreuzlingen)

11. August, 20 Uhr: HSG Konstanz – HBW Balingen-Weilstetten II (GSS)

15. August, 20 Uhr: HSG – SV Salamander Kornwestheim (GSS)

16. August, 19 Uhr: Fortitudo Gossau – HSG (Sporthalle Buchenwald)