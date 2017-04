Handball Für den TuS Steißlingen geht es auf die Zielgerade

Der TuS Steißlingen braucht im Titelkampf der Handball-Südbadenliga einen Heimsieg gegen Elgersweier, HSG Mimmenhausen-Mühlhofen spielt in Teningen

Handball, Südbadenliga: TuS Steißlingen – HC Hedos Elgersweier (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Nach der 24:28-Niederlage gegen den TuS Schutterwald beträgt der Vorsprung des Tabellenführers TuS Steißlingen – begünstigt durch Patzer der Konkurrenz – weiterhin drei Punkte. Allerdings benötigt das Team von Trainer Jonathan Stich gegen den HC Hedos Elgersweier endlich auch selbst wieder einen Sieg, um den Vorsprung zu verteidigen. Leicht wird es wieder nicht werden, da Elgersweier ein extrem unangenehmer Gegner ist. So bezeichnet Stich den kommenden Gegner als eine „launische Diva“, da man nie weiß, in welcher Form sich der HC präsentiert. Deutliche Niederlagen wie gegen Muggensturm (17:30) zuhause oder in Altenheim (22:31) stehen überragende Leistungen gegenüber wie im Hinspiel (39:27) oder zuletzt gegen den starken TV Oberkirch. In der Hinrunde lief alles gegen die Steißlinger, und sie mussten sich bereits früh mit der Niederlage abfinden. Dies soll sich am Samstag natürlich nicht wiederholen, und der TuS wird alles daran setzen, nach drei Spielen ohne Sieg wieder zu gewinnen.

Aufgebaut werden kann dabei auf der soliden Abwehr, die die Stich-Sieben in den letzten Wochen zeigte. So müssen die Hegauer vor allem den starken Rückraum der Gäste in den Griff bekommen. Zudem hat der HC Elgersweier mit Sebastian Metelec den wohl besten Linksaußen der Liga, der mit 158 Treffern auf Platz drei der Torschützenliste steht. Doch eine gute Abwehr nützt den Steißlingern auch nur etwas, wenn man selbst im Angriff wieder konsequenter spielt. So ließ der TuS in den vergangenen Spielen die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen und hatte eine katastrophale Chancenauswertung. Diese zu verbessern, muss das oberste Ziel sein. „Sowohl gegen Schutterwald als auch gegen Oberkirch ist es uns nicht gelungen, 60 Minuten auf hohem Niveau zu agieren. Wir dürfen uns auch gegen den HCH keine Schwächephasen leisten, sonst könnten wir am Ende wieder ohne Punkte dastehen. Wir benötigen noch zwei Siege aus drei Spielen: Den ersten davon wollen wir unbedingt am kommenden Wochenende einfahren“, sagt Stich. (mw)

SG Köndringen-Teningen II – HSG Mimmenhausen-Mühlhofen (Samstag, 17.15 Uhr, Ludwig-Jahn-Halle Teningen). – Für die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen ist der Abstieg bereits besiegelt. Der letzte Nichtabstiegsplatz ist sieben Punkte entfernt. Unerreichbar bei drei ausstehenden Spielen. Ausgerechnet die SG Köndringen-Teningen II belegt den zwölften Rang, der den Verbleib in der Liga sichert. Am Samstag steht für das junge Team um Spielertrainer Johannes Braun die Fahrt zur Drittliga-Reserve in den Breisgau an.

Die Mannschaft war zuversichtlich, dass sie im Schlussspurt noch spielerische Akzente setzen kann, aber das Kampfspiel gegen Muggensturm/Kuppenheim hat Spuren hinterlassen. Vincent Schatz und Alexander Baur fallen aus, im HSG-Rückraum steht auch hinter dem Einsatz von Aaron Buneta ein Fragezeichen. Zudem wird Braun aus Verletzungsgründen wahrscheinlich auf Peter Kornetzky und Jonas Ehrmann verzichten müssen. „Dass wir absteigen, nimmt eher den Druck von uns. Die Jungs wollten sich in der Südbadenliga weiterentwickeln und lernen. Genau das tun wir jetzt“, fasst Braun die Ausgangslage seiner Mannschaft zusammen. (tav)