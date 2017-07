Rudern Fünf Medaillen gehen an den Bodensee

Die Ruderer des RV Neptun Konstanz holen drei Mal Gold und zwei Mal Bronze bei der Landesmeisterschaft in Breisach.

Rudern: Einen Monat nach der Deutschen Meisterschaft ist das Renn-Team des Ruderverein Neptun Konstanz mit einer kleinen aber starken Mannschaft in Breisach an den Start gegangen. In zwölf gefahrenen Regatten brachten die Konstanzer fünf Medaillen mit an den Bodensee.

Adrien Leforestier konnte sich in einem starken Vorlauf bei den 13-Jährigen im Leichtgewichtseiner gegen die Konkurrenz durchsetzen und zeigte seine Stärke im Finale noch einmal. Dort setzte sich der Konstanzer mit über einer Länge Vorsprung deutlich vom Feld ab und gewann den Landesentscheid für sich. Mit seinem Partner Seven Hundsdörfer präsentierte sich Leforestier noch einmal von seiner besten Seite. Die beiden dominierten anschließend das Feld im Leichtgewichts-Doppelzweier der 13- und 14-Jährigen vom Start weg und sicherten sich den ersten Platz souverän.

Lena Wypyrsczyk und Cara Pakszies zeigten im Seniorinnen-Leichtgewichts-Doppelzweier, dass sie perfekt harmonieren und gewannen mit einem kämpferischen Endspurt den Landesmeistertitel. Schon eine Woche zuvor hatten die beiden bei der Europameisterschaft der Universitäten im serbischen Subotica ihre Klasse gezeigt. Hier verpassten Wypyrsczyk und Pakzsies einen Medaillenplatz nur knapp. Im Seniorinnen-Leichtgewichtseiner konnte sich Lena Wypyrsczyk über einen kontrollierten Vorlauf für das Finale qualifizieren. Im Finale lieferte sie sich bis kurz vor dem Ziel in der Spitzengruppe von vier Booten ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen und konnte sich mit einem starken Endspurt den dritten Platz sichern.

Auch Tobias Geisenberger konnte sich über den Vorlauf einen Startplatz im Finale im Junioren-Einer der 17-Jährigen sichern. Gleich nach dem Start konnte sich eine Führungsgruppe mit Geisenberger vom restlichen Feld absetzen. Im Endspurt sicherte sich der Konstanzer die Bronzemedaille. Geisenberger und Niklas Handel starteten auch im Doppelzweier der U17-Junioren und verpassten hinter den drei späteren Medaillengewinnern den Einzug ins Finale nur knapp.

Chloe Leforestier und Salome Horrer starteten ebenfalls im Einer und Doppelzweier U17, konnten sich jedoch gegen ihre starke Konkurrenz nicht durchsetzen, da beide dieses Jahr neu in das Renn-Team aufgenommen worden sind. Die Neptun-Masters versuchten, im Achter und Doppelvierer der Ü43 den Landesmeistertitel zu errudern, mussten sich aber mit einer Platzierung jenseits der Medaillenränge zufriedengeben.

„Wir möchten den Trainern Claudia und Otto Handel, Björn Brandl und Pia Patzwald ganz herzlich für ihre tolle Arbeit in dieser Saison danken, den Athleten zu ihren Leistungen gratulieren und ihnen eine erholsame Sommerpause wünschen. Jasper Angl drücken wir die Daumen bei der Junioren-WM in Trakai“, sagte der stellvertende Neptun-Vorsitzende Sebastian Ahlhelm.