Kunstrad Fünf DM-Tickets für RMSV Aach

RMSV-Teams überzeugen beim Mannschafts-Cup, dem ersten Saisonhöhepunkt in Osterholz-Scharmbeck

Kunstrad-/Einradsport: Eine weite Anreise hatten die Kunst- und Einradsportler aus dem Bezirk Hegau-Bodensee beim Junior-Mannschafts-Cup, dem ersten Saisonhöhepunkt der Mannschaftsportler, zu bewältigen. Dieser wurde in Osterholz-Scharmbeck bei Bremen ausgetragen. In der Vorrunde wurden die Tickets für die Deutschen Juniorenmeisterschaften am 13. und 14. Mai in Rimpar ausgefahren. Im Finale der jeweils besten drei Teams jeder Disziplin ging es um den Junior-Mannschafts-Cup. Es wurde für manche ein harter Tag, denn einige Sportlerinnen und Sportler mussten mit Vor- und Endrunde bis zu sechsmal auf die Fläche. So auch die sechs Sportlerinnen des RMSV Aach, die sowohl im 6er Einrad als auch im 6er Kunstrad ins Finale fuhren.

Im 4er Kunstrad kamen die ersten beiden von vier Qualifikationen zur Junioren-Europameisterschaft am 26. und 27. Mai in Prag zur Austragung. Einmal standen die Sportlerinnen des RMSV Aach auf dem obersten Treppchen. Sie nahmen den Cup im 6er Einrad mit nach Hause und wiederholten damit den Vorjahressieg. Im 6er Kunstrad fuhren sie auf Platz zwei. Im 4er Einrad fuhr Aach 1 mit Platz vier um 0,17 Punkte am Finale vorbei, während Aach 2 auf Platz 13 fuhr. Im 4er Kunstrad Juniorinnen verpasste Aach mit Platz sechs die Teilnahme an den weiteren EM-Ausscheidungen.

„Mit den Leistungen im Einrad sind wir zufrieden“, sagte Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer. „Im Kunstrad fehlt den Mädels noch die Sicherheit. Hier gilt es in den nächsten Wochen dran zu arbeiten. Das Ziel war, das DM-Ticket zu lösen. Das haben alle fünf Teams geschafft.“ Weitere Platzierungen: 4er Einrad Juniorinnen: RRMV Friedrichshafen 7. Platz, RV Klengen 23. Platz, RMSV Orsingen 35. Platz; 6er Einrad: RV Ravensburg 9. Platz, RV Klengen 14. Platz. Während für die Sportlerinnen aus Klengen und Orsingen die Messlatte für die DM zu hoch lag, können die Einradler aus Friedrichshafen und Ravensburg ebenfalls mit den Vorbereitungen auf die Junioren-DM beginnen.

Schon in der Vorrunde warteten die Mannschaften in den sechs Disziplinen mit teilweise guten Leistungen auf. So fuhren größtenteils die favorisierten Teams ins Finale. Die Vorrundensieger konnten sich im Finale überwiegend durchsetzen. Das 4er Einrad der Juniorinnen wurde vom KRS Rebland Varnhalt dominiert. Orsingen hatte beim ersten Start an einem DM-Halbfinale keinen guten Tag erwischt und landete mit 50,56 Punkten auf Platz 35. Besser lief es für Aach 2. Nathalie Göldner, Stefanie Müller, Lea Münzer und Marion Henninger fuhren gute 124,52 Punkte heraus, mussten als 13. aber um das DM-Ticket zittern. Aach 1 mit Sabrina Bürßner, Alina Bötzer Franziska Bötzer und Magdalena Müller zählte zum Favoritenkreis, verpasste mit 136,35 Punkten das Finale aber knapp.

Im 4er Kunstrad musste Aach mit Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer und Stefanie Müller fehlerfrei durchkommen, um eine Chance auf das EM-Ticket zu haben. Während die ersten beiden Übungen problemlos gemeistert wurden, musste eine Sportlerin bei der dritten vom Rad. Damit war auch die nächste Figur nicht zu retten. Mit 142,6 Punkten landete das Team auf Platz sechs. Damit war auch die weitere Teilnahme an der EM-Ausscheidung verpasst, denn nur die besten fünf Mannschaften durften das Finale bestreiten und an der dritten und vierten Ausscheidung teilnehmen. (ws)