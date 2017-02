Führungswechsel bei der RIG Hegau

Klaus Fehrle übernimmt für Thomas Baur, der 26 Jahre Vorsitzender war. Als neuer Stellvertreter wird Tobias Boos gewählt

Bahnradsport: Die RIG Hegau hat bei ihrer Hauptversammlung eine neue Vorstandschaft gewählt. Der Verein ist ein Zusammenschluss aus allen Radsportvereinen des Bezirks Hegau-Bodensee mit dem Ziel, den Radsportbetrieb auf der Radrennbahn Singen zu fördern. Der Vorsitzende des Bezirks, Klaus Fehrle, wird nach jahrelanger Stellvertretung die Führung für die nächsten zwei Jahre übernehmen.

Thomas Baur trat nach 26 Jahren in der Vorstandschaft, zuletzt als Vorsitzender seit 2001, nicht mehr zur Wahl an. Seine Frau Alexandra gab die Leitung der Festwirtschaft ab, Nachfolger sind Rainer Maier und Thomas Wissert. Neu im Team ist der Steißlinger Tobias Boos, Referent des Wettfahrausschusses im Badischen Radsportverband. Er übernimmt den zweiten Vorsitz.

Zum neunten Mal gewählt und im Amt bestätigt wurden die Kassiererin Heike Stübegger und Henry Rinklin als Sportlicher Leiter. Rinklin ist bereits mitten in der Saisonplanung 2017 mit zahlreichen Höhepunkten. Der Auftakt der Rennsaison ist am 11. März mit der ersten Etappe des Schmolke-Carbon-Cups in Moos. Dieser Cup, der aus sechs Rundstreckenrennen im Bezirk besteht, endet am 26. März in Pfullendorf. Die RIG führt ihn seit 2009 in seiner jetzigen Form zur Förderung des Nachwuchses durch. Eine weitere Nachwuchsserie ist der Sparkassen-Nachwuchs-Cup unter der Regie von Klaus Fehrle. Seit 14 Jahren können hier Kinder ohne Lizenz bei über 15 Rennen im Bezirk die Faszination Radsport erfahren.

Im Mai wird die Bahnradsaison auf der Radrennbahn in der Südstadt von Singen mit dem WD-Dittus Bahn-Cup eröffnet. Höhepunkt der Saison ist die Auftaktetappe zur internationalen Vier-Bahnen-Tournee am 2. Juni, bei dem wieder über 15 Nationen mit vielen Landes-, Europa-, Weltmeistern und Olympiasieger erwartet werden. Desweiteren ist der Toyota-Bach-Steherpreis am Sonntag, 10. September, in Planung und die dritten Singener Race Days mit historischen Motorrädern auf der Bahn. Auch im Jahr 2017 wird sich bei der RIG Hegau mit neuer Vorstandschaft auf Bahn und Straße wieder viel drehen und kein Rad still stehen. (hbr)