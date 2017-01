Frisch Auf Göppingen kommt nach Konstanz

Am Freitag, 20. Januar, steigt um 20.30 Uhr ein erstes Highlight des Jahres für die HSG Konstanz. Der amtierende EHF-Pokalsieger und aktuelle Europapokalteilnehmer Frisch Auf Göppingen aus der 1. Bundesliga gastiert zu einem Testspiel in der Schänzle-Sporthalle

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Seit Mitte Juni befindet sich die HSG Konstanz durchgehend ohne Pause im anstrengenden Trainings- und Spielbetrieb in der 2. Handball-Bundesliga, deren letzter Spieltag auf den 10. Juni terminiert ist. Höchst willkommen war da, bevor ein komplettes Jahr ohne Verschnaufpause absolviert ist, die kurze Pause nach dem letzten Spiel am 26. Dezember bis zum 8. Januar. „Es war schön, einmal abzuschalten und wieder ein wenig Zeit daheim zu genießen“, sagt HSG-Kapitän Fabian Schlaich. „Aber die zwei Wochen sind auch genug. Wir freuen uns, dass es bald wieder losgeht.“ Schon die am 9. Januar wieder aufgenommene Rückrundenvorbereitung hält dabei ein echtes Highlight bereit, wenn das Bundesliga-Spitzenteam Frisch Auf Göppingen zu einem Testspiel nach Konstanz kommt.

„Es freut sich jeder, gegen ein Team, das auch international so erfolgreich ist, antreten zu dürfen. Das wird ein richtiger Härtetest für uns“, erklärt der Konstanzer Kapitän Fabian Schlaich angesichts des großen Namen des Gegners. Unter anderem neunmal deutscher Hallenmeister, zweimal Europapokalsieger der Landesmeister und dreimal EHF-Pokalsieger, das letzte Mal im Jahr 2016 – die Liste der Erfolge von Frisch Auf Göppingen ist lang. Beim Team von Trainer Magnus Andersson stehen zahlreiche aktuelle und ehemalige deutsche Nationalspieler wie Jens Schöngarth oder Lars Kaufmann (im Bild am Ball) unter Vertrag. Tickets gibt es an der Abendkasse für zehn beziehungsweise fünf Euro für Ermäßigte (Schüler, Studenten, Rentner mit entsprechendem Ausweis).