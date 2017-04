Fußball Freud' und Leid liegen ganz nah beisammen bei den Fußballern aus dem Bezirk Bodensee

Termine für Auf- und Abstiegsspiele stehen fest. Erste Tendenzen sind in den Fußballligen zu erkennen.

Fußball: Noch haben die Fußballer jede Menge Spiele vor sich, bis die Entscheidungen in Sachen Auf- und Abstieg fallen. Dennoch lassen die nach der Winterpause bereits ausgetragenen Partien schon erkennen, in welche Richtung die Entwicklung geht.

Verbandsliga: Fünf Absteiger muss die Verbandsliga auf jeden Fall verabschieden; mit dem nach der Winterpause nicht mehr angetretenen FC Bötzingen steht einer schon fest. Aus dem Bezirk Bodensee hat der 1. FC Rielasingen-Worblingen (9./39 Punkte) die Gefahrenzone inzwischen verlassen. Der Patient SC Pfullendorf (16./27) verspürt zwar leichte Besserung, hängt aber weiterhin am Tropf.

In den Kreisligen B führt der SV Bohlingen (1./31) in Staffel 1 ein relativ sorgenfreies Leben vor der SG Centro P./Magr. Singen (2./23) und dem SV Riedheim (3./22). In Staffel 5 konnte sich der VfR Sauldorf (1./35) einen Vorsprung vor dem FC Bonndorf (2./28) herausarbeiten. Eng ist es hingegen in Staffel 2, wo der SV Hausen a.d.A. (1./34) und der SV Orsingen-Nenzingen II (2./33) Kopf-an-Kopf marschieren. Gleich drei Mannschaften sind es mit dem SV Markelfingen (1./32), FC Wahlwies (2./31) und SV Litzelstetten (3./29) in Staffel 3. Der SC Markdorf II (1./32) führt in Staffel 4 vor dem FC Kluftern II (2./30). Bei Kluftern wäre aber Voraussetzung, dass die erste Mannschaft sich in der Bezirksliga hält, sonst könnte am Ende der Dritte nachrutschen.

Der FC 03 Radolfzell II (1./39) und die SpVgg Konstanz-Allmannsdorf (2./38) führen in der Kreisliga C ungefährdet die Staffel 1 an. Gleiches gilt in Staffel 2 für den FSV Phönix Gottmadingen (1./37) und den SV Volkertshausen II (2./36), wobei Volkertshausen auf den Klassenerhalt der ersten Mannschaft in der Kreisliga A hoffen muss. Komplizierter wird es in Staffel 3, denn die SG B.K.B./Gallmannsweil II (1./34) müsste abwarten, ob sich die erste Mannschaft in der Kreisliga A halten kann. Der FC Uhldingen II (2. /32) hat diesbezüglich keine Sorgen. Die SG Herdwangen-Großschönach III (3./30) hat kein Aufstiegsrecht, weil die zweite Mannschaft bereits in der Kreisliga B spielt. Ähnlich die Lage in Staffel 4: Hier hat der FC Schwandorf-Worndorf III (1./27) kein Aufstiegsrecht aufgrund der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B. Die SG Heudorf-Honstetten II (2./27) könnte aufsteigen, wenn die erste Mannschaft in der Kreisliga A bleibt. Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler III (3./26) könnte Aufstiegsrecht haben, wenn die zweite Mannschaft in die Kreisliga A aufsteigt. In der Kreisliga C gilt zudem die Einschränkung, dass nur aufsteigen kann, wer dies rechtzeitig angemeldet hat.

Beim Abstieg mit Namen zu spekulieren, wäre verfrüht, da noch nicht einmal die Zahl der Absteiger feststeht. Nach heutigem Stand müssen sechs oder sieben Teams aus den Kreisligen A absteigen. Nicht nur die Drittletzten, sondern auch die Vorletzten und Letzten bestreiten Relegationsspiele, da auch hier mit freiwilligen Abmeldungen und nicht wahrgenommenem Aufstieg gerechnet werden muss. Die Kreisliga B muss fünf bis sechs Absteiger melden. Da mit dem SV Worblingen II und dem SC RW Singen (zurückgezogen) bereits zwei Absteiger feststehen (beide aus Staffel 1), müssen aus den Staffeln 2 bis 5 nur noch drei bis vier Absteiger kommen, die unter den Letztplatzierten ausgespielt werden. Die Vorletzten bleiben in der Kreisliga B.

Auf- und Abstiegsrunden

Aufstiegsspiele Zweitplatzierte Landesliga zur Verbandsliga: 28.5., 3.6., 10.6.

Aufstiegsspiele Zweitplatzierte Bezirksliga zur Landesliga: 17./18.6., 24./25.6

Aufstiegsrunde Zweitplatzierte Kreisliga A zur Bezirksliga: 14.6., 19 Uhr: Staffel 1 – Staffel 3, 17.6., 16 Uhr: Staffel 2 – Staffel 1, wenn Staffel 1 das 1. Spiel verliert, sonst Staffel 3 – Staffel 2, 21.6., 19 Uhr: verbleibende Paarung, 24.6., 16 Uhr: evtl. Entscheidungsspiel (neutraler Platz)

Abstiegsrunde Drittletzte Kreisliga A zur Kreisliga B: 14.6., 19 Uhr: Staffel 2 – Staffel 1, 17.6., 16 Uhr: Staffel 3 – Staffel 2, wenn Staffel 2 das 1. Spiel gewinnt, sonst Staffel 1 – Staffel 3, 21.6., 19 Uhr: verbleibende Paarung, 24.6., 16 Uhr: evtl. Entscheidungsspiel

Abstiegsrunde Zweitletzte Kreisliga A zur Kreisliga B: Mi., 14. Juni, 19 Uhr: Staffel 1 – Staffel 2, 17.6., 16 Uhr: Staffel 3 – Staffel 1, wenn Staffel 1 das 1. Spiel verliert, sonst Staffel 2 – Staffel 3, 21.6., 19 Uhr: verbleibende Paarung, 24.6., 16 Uhr: evtl. Entscheidungsspiel

Abstiegsrunde Letzte der Kreisliga A zur Kreisliga B: 14.6., 19 Uhr: Staffel 3 – Staffel 2, 17.6., 16 Uhr: Staffel 1 – Staffel 3, wenn Staffel 3 das 1. Spiel verliert, sonst Staffel 2 – Staffel 1, 21.6., 19 Uhr: verbleibende Paarung, 24.6., 16 Uhr: evtl. Entscheidungsspiel

Aufstiegsrunde Zweitplatzierte Kreisliga B zur Kreisliga A: Gruppe A: 14.6., 19 Uhr: Staffel 2 – Staffel 1, 17.6., 16 Uhr: Staffel 4 – Staffel 2, wenn Staffel 2 das 1. Spiel verliert, sonst Staffel 1 – Staffel 4, 21.6., 19 Uhr: verbleibende Paarung, Gruppe B: 14.6., 19 Uhr: Staffel 5 – Staffel 3, 17.6., 16 Uhr: Staffel 3 – Staffel 5, 24.6., 16 Uhr: Entscheidungsspiel

Abstiegsrunde Letzte Kreisliga B zur Kreisliga C: Gruppe A: 14.6., 19 Uhr: Staffel 4 – Staffel 2, 17.6., 16 Uhr: Staffel 2 – Staffel 4, Gruppe B: 14.6., 19 Uhr: Staffel 5 – Staffel 3, 17.6., 16 Uhr: Staffel 3 – Staffel 5, 24.6., 16 Uhr: Entscheidungsspiel

Aufstiegsrunde Zweitplatzierte Kreisliga C zur Kreisliga B: Gruppe A: 14.6., 19 Uhr: Staffel 3 – Staffel 2, 17.6., 16 Uhr: Staffel 2 – Staffel 3, Gruppe B: 14.6., 19 Uhr: Staffel 4 – Staffel 1, 17.6., 16 Uhr: Staffel 1 – Staffel 4, 24.6., 16 Uhr: Entscheidungsspiel.