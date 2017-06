Thaiboxen Foschiani trumpft in China groß auf

International im Einsatz waren Vincent Foschiani und Laura Torre vom Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen. Torre kämpfte in Springfield in den USA, Foschiani im chinesischen Chengdu

Thaiboxen: Der Konstanzer Foschiani, der seit diesem Jahr für Überlingen startet, trat auf der Gala „EM-Legend 20“ in einem 32-Mann-Turnier an, das in acht Vierergruppen ausgetragen wurde. Nur die Sieger jeder Gruppe qualifizierten sich für den nächsten Event. Für Foschiani ging es im Halbfinale des Vier-Mann-Turniers gegen einen Iraner. Der Kampf war ausgeglichen, wobei der Überlinger seine Distanz fand und das Duell einstimmig nach Punkten gewann. Im Finale ging es dann gegen einen Neuseeländer, der stark boxte, allerdings in der ersten Runde nach einem Knietreffer zu Boden ging. In der zweiten Runde machte Foschiani mit einem rechten Körperhaken alles klar und sorgte dafür, dass der Neuseeländer ausgezählt wurde.

„Es war eine tolle Erfahrung, die ich in China sammeln konnte“, resümierte Foschiani, der sich als Sieger für die nächste EM-Legend-Veranstaltung qualifiziert hat, die in Thailand stattfinden wird. Dann geht es in zwei Vier-Mann-Turnieren um das Ticket für das große Finale des 32-Mann-Turniers.

Quasi auf der anderen Seite der Welt war Laura Torre im Einsatz. Die 22-Jährige bestritt auf der Gala „Ozarks Combat League“ den Hauptkampf gegen die 38-jährige Weltmeisterin Jeri Sitzes. Die Überlingerin ging als Außenseiterin in den Ring, holte sich aber gleich die erste Runde mit einigen harten Treffern. Doch ihre Gegnerin blieb unbeeindruckt. Sitzes nutzte ihre boxerischen Vorteile und traf Torre vor allem in den Runden vier und fünf immer wieder. So gewann die 38-Jährige am Ende nach Punkten einstimmig.

„Laura hat sich extrem gut verkauft und zurecht Standing Ovations bekommen“, resümierte Trainer Sebastian Harms-Mendez. Trotz der Niederlage glaubt er, dass der Auftritt in den USA der Auftakt zu einer internationalen Karriere sein kann. (mag)