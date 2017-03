Florian Wangler: Ein junger Mann auf dem besten Weg

Erfolg für Handballtalent Florian Wangler: Der 15-jährige Singener wurde ins DHB-All-Star-Team berufen.

Handball: So viel kann man sagen: Der Ball ist sein Freund, und zwar ungeachtet dessen Größe. Der 15-jährige Florian Wangler aus Singen war ein prima Fußballer, gut genug, um über den Verein hinaus in Auswahlteams berufen zu werden. Und doch hat er den Fußball früh in die Ecke geschossen und ihn mit einem kleineren Exemplar, dem Handball, getauscht. „Das war im zweiten Jahr der D-Jugend“, erzählt Florian, „danach habe ich Vollgas gegeben im Handball.“ Eine Entscheidung, die der Bursche nie bereute und nun mit einem großen Erfolg belohnt wurde: Der Singener, der in der B-Jugend der SG Rielasingen-Gottmadingen spielt und fester Bestandteil sowohl der Bodensee- als auch der Südbadenauswahl ist, wurde beim Sichtungslehrgang des Deutschen Handballbundes in Heidelberg als einziger Akteur aus dem Südbadischen ins zehnköpfige All-Star-Team berufen. „Er war als Linksaußen einer der Jungs, die den Trainern am meisten aufgefallen sind“, sagt Natalie Kögel. Für Florians Trainerin bei der SG Rielasingen Gottmadingen kam das nicht überraschend, „er ist ein richtiges Talent, ein Junge mit sehr hoher Selbstdisziplin. Er macht zusätzlich viel Einzeltraining.“

Dreimal die Woche ist Mannschaftstraining, das ist Florian Wangler nicht genug. „Ich gehe ins Fitnessstudio, trainiere auch mal bei anderen Mannschaften mit“, sagt der Zeppelin-Realschüler, „im Prinzip ist jeden Tag Handball angesagt.“ Tipps holen oder sich auch mal was abschauen kann der 15-Jährige in nächster Nähe – bei seinem 18-jährigen Bruder Manuel, der mit der A-Jugend des Zweitligisten HSG Konstanz in der Bundesliga wirbelt. Dass sich der große Bruder dem Handballsport verschrieben hatte, war letztlich auch der entscheidende Impuls für Florian, dem Kicken ade zu sagen.

In der nächsten Saison wird Florian weiter B-, aber auch schon A-Jugend spielen. Das ist im Hause Wangler bereits großes Thema. Auf den kleinstmöglichen Nenner gebracht, lautet die Fragestellung: Balingen-Weilstetten oder Konstanz? Es gibt Kontakte Richtung Alb und Richtung Bodensee, das Ergebnis intensiver Überlegungen (z.B. Zeitaufwand, notwendige Fahrdienste der Eltern) steht noch aus. Florian macht sich da aber keinen Kopf, für ihn gilt: „Schön wäre, wenn es denn eine Handballkarriere werden sollte.“

Vorerst aber trainiert der junge Mann weiter bei der SG Rielasingen-Gottmadingen und damit weiter unter der Anleitung von Nathalie Kögel. Die 25-Jährige, die als Kind Handball spielte, aber wegen hoher Verletzungsanfälligkeit sich schon früh Richtung Traineramt orientierte und bereits mit 13 Jahren eine F-Jugendmannschaft coachte, genießt viel Anerkennung bei Florian und seinen Mitspielern. „Die Natalie ist eine ganz Tolle, wegen ihr habe ich es so weit geschafft“, lobt Florian Wangler seine Trainerin, zu der die ganze Familie Wangler eine besondere Beziehung hat, gemeinsame Abendessen inklusive.

„Ich arbeite gerne mit jungen Leuten, das macht Spaß“, erklärt Natalie Kögel, die der Frage nach eigenen höheren Ambitionen mit einem Lächeln begegnet. „Klar, mal wieder was Neues aufzubauen, das würde mich schon reizen“, sagt sie dann. Aber noch gibt es bei der SG Rielasingen-Gottmadingen genug zu tun. Als Trainerin, aber auch als Managerin, denn sie kümmert sich „auch um Sponsoren, Trikots, Trainingsanzüge. Und im Vorstand bin ich Beisitzerin.“ Womit klar ist: Auch abseits ihres Sport- und Eventmanagement-Studiums an der Privatuni Bodensee Campus in Konstanz ist die junge Frau komplett ausgelastet.