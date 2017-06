Fußball Florian Stemmer: "Wir haben bis in die Morgenstunden gefeiert"

Florian Stemmer: "Wir haben bis in die Morgenstunden gefeiert"

Trainer Florian Stemmer spricht über die lange Party nach dem direkten Landesliga-Wiederaufstieg seines FC Überlingen.

Herr Stemmer, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Fußball-Landesliga! Haben Sie sich denn schon wieder von den Feierlichkeiten erholt?

Jein. An meiner Stimme hört man wahrscheinlich noch, dass es eine richtig lange Nacht war. Ich war letzten Endes erst um vier Uhr morgens wieder zuhause.

Sie hatten im Vorfeld der Partie schon angedeutet, dass Sie Ihrer Mannschaft nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch beim Feiern eine hohe Flexibilität zutrauen würden. Hat das Team Ihre Vorahnungen bestätigt?

Wir hatten auf jeden Fall eine richtig gute Nacht. Wir sind zu später Stunde dann noch in Überlingen mit Sondergenehmigung in eine Wirtschaft eingekehrt und haben den Aufstieg bis in die Morgenstunden gefeiert. Das hatte sich die Mannschaft einfach auch verdient.

Allerdings dürfte doch auch schon direkt nach dem Abpfiff kräftig gefeiert worden sein?

Ich habe als allererstes eine saftige Bierdusche abbekommen! Aber es waren natürlich tolle Szenen. Alle lagen sich in den Armen und der Vorstand hatte extra Aufstiegs-T-Shirts für uns drucken lassen. Insgesamt war doch auch einfach die Erleichterung sehr groß, obwohl ich ja gesagt hatte, dass wir das Spiel mit Spaß und nicht mit Druck angehen wollten.

Spaß dürfte Ihnen auch der Auftritt von Routinier Marc Kuczkowski gemacht haben, der Ihr Team mit seinem fulminanten Schuss zum wichtigen 1:0 auf die Siegerstraße brachte.

Ich glaube, Marc hat allen Frust aus der letzten Woche, als uns trotz Feldüberlegenheit einfach kein Tor gelingen wollte, in diesen Schuss gelegt. Das Ding ist wirklich mit 150 Sachen im Kasten eingeschlagen. Allerdings muss ich auch Torhüter Ronny Palmy-Hockl oder unseren jungen Stürmer Niklas Blank, der das 2:0 erzielt hat, loben. Beide haben eine tolle Partie gezeigt.

Gerade mit Blanks Chancenverwertung hatten Sie in der vergangenen Woche noch ein wenig gehadert…

Ich glaube, dass Niklas sich seinen Treffer quasi schon in der letzten Woche erarbeitet hat. Er hat dort teilweise zwei oder drei Spieler aussteigen lassen, sich dann aber auf dem Weg zum Tor nicht belohnt. Umso mehr habe ich ihm gegönnt, dass er die Kugel jetzt so ins Lattenkreuz gezimmert hat.

Waren Sie mit dem Auftritt Ihres Teams in den Aufstiegsspielen zufrieden?

Wir haben uns den Aufstieg über beide Spiele hinweg gesehen auf jeden Fall verdient. Allerdings hatte Königsfeld in diesem Spiel mehr Chancen als in der vorherigen Partie. Wir hatten hingegen weniger Chancen als im Hinspiel, haben aber dafür aber endlich die Dinger reingemacht.

Können Sie die Sommerpause jetzt überhaupt genießen, oder überwiegt schon die Vorfreude auf die anstehenden Aufgaben in der Landesliga?

Die Freude ist natürlich groß, das ist keine Frage. Die Mannschaft hat sich den Aufstieg erarbeitet und es ist wirklich eine schöne Sache, nächste Saison in der Landesliga zu spielen. Gerade weil für uns gegen einige Mannschaften ein paar echte Derbys anstehen.

Muss die Mannschaft für die neue Herausforderung verstärkt werden?

Das Grundgerüst des Kaders bleibt auf jeden Fall bestehen, aber wir werden uns punktuell verstärken. Zwei bis drei Zugänge sind eigentlich so gut wie fix. Allerdings werden uns ebenfalls zwei bis drei Spieler wieder verlassen.

Zur Person

Florian Stemmer ist seit Januar 2016 Trainer des FC 09 Überlingen. Den 36-Jährigen führte seine spielerische Laufbahn in der Jugend und als Aktiver von seinem Heimatverein FV Walbertsweiler-Rengetsweiler zum SC Pfullendorf sowie zum FC Ostrach, dem SV Großschönach und dem SV Meßkirch. Trainererfahrungen sammelte Stemmer beim FC Bad Saulgau und dem VfR Sauldorf.