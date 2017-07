Schwimmen Fleißige Konstanzer Schwimmer

Die Schwimmer vom SK Sparta Konstanz waren gleich bei zwei Wettkämpfen erfolgreich. Sie waren bei den Deutschen Freiwassermeisterschaften in Magdeburg am Start und bei den Sommermeisterschaften der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Bodensee Schwimmen (IABS) sowohl im Wasser als auch als Veranstalter aktiv

Schwimmen: Erlebnisreicher und unterschiedlicher hätte es für die Schwimmerinnen und Schwimmer des SK Sparta Konstanz am vergangenen Wochenende kaum sein können. So fanden in der heimischen Bodenseetherme in Konstanz die Sommermeisterschaften der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Bodensee Schwimmen (IABS) statt, und neun Spartaner starteten zusätzlich bei den Deutschen Freiwassermeisterschaften in Magdeburg.

Bei den Deutschen Freiwassermeisterschaften in Magdeburg mit 735 Teilnehmern war vor allem Arlette Alexander erfolgreich. Sie wurde in der Altersklasse 35 sowohl über 2500m als auch über 5000m Deutsche Meisterin. Nina Haake platzierte sich in 34:30,83 min. über 2500m mit Platz 10 unter den Top 10 der 16-Jährigen. Auch Kari Barlinn, Jana Clasen, Celina Gruber, Anika Kuder, Johanna Pietzko und Felix Schön gelang es, Plätze im vorderen Mittelfeld zu belegen. Johanna Pietzko (Jg. 2001) startete als einzige über 10km und schwamm diese mit 2:31:23,42 h in neuer Vereinsbestzeit.

Gerade zurückgekehrt nach Konstanz, ging es gleich weiter. Der SK Sparta Konstanz war in diesem Jahr wieder Ausrichter der IABS-Sommermeisterschaften. Mit 239 Teilnehmern aus 16 Vereinen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz war der Wettkampf trotz mäßigem Wetter gut besucht, was auch die 1155 Einzelmeldungen deutlich dokumentieren. Die Konstanzer Schwimmer nutzten in diesem Jahr ihren Heimvorteil und verbesserten die Mannschaftsleistungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Insgesamt holten die Spartaner in der offenen Wertung drei Mal Platz eins, fünf Mal Platz zwei und drei Mal Platz drei. Alle drei Titelgewinne gingen an Dane-Marlon Weber (50m Schmetterling, 50m und 100m Freistil). Benjamin Singer wurde über 50m und 100m Brust jeweils Zweiter. Beide standen auch in der Wertung der punktbesten Leistungen auf dem Siegertreppchen: Dane-Marlon Weber wurde hier als Zweiter, Benjamin Singer als Dritter geehrt.

Weitere Medaillen in der offenen Wertung gingen an die beiden Staffeln der Männer. Die 4x100m Freistilstaffel wurde in der Besetzung Philipp Singer, Dominic Bächle, Felix Vitt, Benjamin Singer ebenso wie die 4x100m Lagenstaffel mit Dane-Marlon Weber, Benjamin Singer, Philipp Singer, Dominic Bächle Zweiter. Nina Haake erkämpfte sich in der Zeit von 0:37,08 min. ebenfalls eine Silbermedaille. Bronzemedaillen gingen an beide Damenstaffeln. Hier schwammen sowohl in der 4x100m Freistilstaffel als auch in der 4x100m Lagenstaffel Jana Clasen, Anika Kuder, Kari Barlinn, Nina Haake. Bronze in den Einzelwettbewerben bekamen noch Arlette Stockburger und Dominic Bächle jeweils über 400m Freistil.

In den Jahrgangswertungen gingen an das Konstanzer Spartateam weitere fünf Goldmedaillen. Marlene Pietzko (Jg. 2005) siegte über 100m Freistil und 200m Lagen. Laurentiu Mazur (Jg. 2005) war der Schnellste über 50m Rücken. Ebenfalls Gold über 50m Rücken gewann Anika Kuder im Jahrgang 2004. Celina Gruber (Jg. 2004) überzeugte über 400m Freistil.

Die 23 Silber- und Bronzemedaillen gingen an David Bächle (Jg. 2003), Sarah Bächle (Jg. 2000), Kari Barlinn (Jg. 2002), Niklas Bolten (Jg. 2002), Nina Bolten (Jg. 2006), Jana Clasen (Jg. 2000), Celina Gruber (Jg. 2004), Nina Haake (Jg. 2001), Anika Kuder (Jg. 2004), Laurentiu Mazur (Jg. 2005), Marlene Pietzko (Jg. 2005), Sven Schimmelpfennig (Jg. 2004), Felix Schön (Jg. 2003). Persönliche Bestzeiten erreichten Ana Teodora Borda, Matilda Briechle, Nina Karg, Carina Keller, Lotte Martins, Marlene Martins, Katharina Müller, Florian Nittbaur, Jannis Trage und Luca Uhlemann. (sb)