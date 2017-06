Leichtathletik Fitte Leichtathletik-Senioren

Kai Steffen Frank und Jens Kresalek holen bei den Baden-Württembergischen Seniorenmeisterschaften in Helmsheim neun Medaillen

Leichtathletik: Acht Mal Gold und einmal Silber – das ist in der Summe die stolze Bilanz von zwei Seniorensportlern, die bei den Baden-Württembergischen Seniorenmeisterschaften in Helmsheim am Start waren. Kai Steffen Frank (LG Rems-Welland), 57 Jahre alt und ehemaliger Athlet der LG Salemertal, holte alle Titel von 100 bis 800m, dazu noch im Weitsprung und in der Staffel. Und Jens Kresalek (PTSV Konstanz, 43 Jahre alt) ist Weltklasse in den Wurfdisziplinen. Als Welt- und Europameister und mehrfacher Deutscher Meister ist er immer noch bis in die Haarwurzeln motiviert. Das ist schon außergewöhnlich, denn die Seniorenleichtathletik ist hierzulande auf einem hohen Leistungsstand.

Senioren des Sports werden oftmals bezüglich ihrer Leistungen belächelt. Sie können nicht mit den „Jungen“ mithalten und mit den Jahren muss man mit abnehmenden Leistungen rechnen. Die körperliche Leistungsfähigkeit nimmt ab 30 Jahren ab, das ist eine medizinisch gesicherte Erkenntnis. Da ist es umso erstaunlicher, mit welcher Begeisterung und Motivation viele Menschen noch Sport leistungsorientiert betreiben, die voll im Beruf stehen und Familie haben.

Und die Leistungen waren außergewöhnlich: Frank lief über 100m in 12,86s, über 200m 25,92s, über 400m 55,70s (deutsche Spitzenzeit) und über 800m 2:19,62min. Damit lag er jeweils deutlich vor der Konkurrenz. Im Weitsprung schaffte er sogar eine persönliche Bestleistung und siegte überlegen mit 5,17m. In der 4x100m-Staffel erkämpfte er sich 50,33s, mit der man in dieser Alterklasse bei Deutschen Meisterschaften eine Medaille erreicht. Genauso beachtlich die Leistungen von Kresalek, der diesen Wettkampf als Vorbereitung für die bevorstehenden nationalen und internationalen Meisterschaften sah. Diskus: 38,33m, Speer: 52,98m, Kugel: 12,12m (Silber). Sein Kommentar: „Mit der Leistung im Diskuswurf bin ich zufrieden. Beim Speer und Kugel hat es nicht so gepasst. Da musste ich mich durch den Wettkampf beißen." Am Ende aber standen für ihn zufriedenstellende Leistungen in Hinblick auf die anstehende Deutsche Meisterschaft am 1./2. Juli in Zittau und die Weltmeisterschaft in Aarhus (Niederlande) Ende Juli, bei der Frank neben seiner Paradedisziplin auch im Wurf-Fünfkampf starten wird. (her)