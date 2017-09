Radsport Finale im Bahnoval

Beim Toyota-Bach Steherpreis kommt es auf der Singener Radrennbahn zur Revanche zwischen Peter Jörg und Patrick Kos

Bahnradsport: Zum Finale auf der Radrennbahn in der Südstadt von Singen haben die Verantwortlichen der RIG Hegau nochmals alles auf zwei Rädern ins Betonoval geholt. Musikalisch unterstützt von den Original Aussteigern starten um 10.30 Uhr die besten Steherfahrer aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden beim Toyota-Bach Steherpreis. Hier kommt es zur Revanche zwischen dem Schweizer Peter Jörg und dem Niederländer Patrick Kos. Im Juni hatte Jörg knapp an der Rolle von Thomas Baur gewonnen.

Im Toyota-Bach Steherpreis musste Thomas Baur nach der Absage von Stefan Schäfer und Franz Schiefer (RK Cottbus) umdisponieren. Beide Fahrer haben die Schirmherrschaft einer Stammzellenaktion am Sonntag in Cottbus übernommen. Als Ersatz kommen mit Thomas Steger aus Nürnberg und dem Schweizer Michi Alborn weitere exzellente Rennfahrer ins Singener Betonoval. Insbesondere Alborn, Vierter der Schweizer Stehermeisterschaften, hat noch eine offene Rechnung in Singen zu begleichen. Beim letztjährigen Toyota-Bach Steherpreis musste er sich knapp Jörg geschlagen geben. Auch sein Schrittmacher René Aebi wird auf jede kleinste Chance lauern. Er ist auf Abschiedstournee und fährt am Sonntag sein letztes Rennen in Singen. Doch auch Steger, Fünfter der Deutschen Stehermeisterschaften, ist nicht zu unterschätzen. Er konnte bereits vier Saisonsiege bei Steherrennen in diesem Jahr erzielen und kennt die Singener Bahn mit ihren Eigenheiten sehr gut.

A-Fahrer Moritz Kaase (Gütersloh) tritt zum ersten Mal in Singen an. Der 23-Jährige gilt als Senkrechtstarter bei den Steherfahrern und holte sich den sechsten Platz bei den Deutschen Meisterschaften. Vervollständigt wird das Feld von Christian Kos, dem Bruder von Patrick. Auch er konnte in Singen bereits aufs Podest fahren. Mit ihm haben die Niederländer alle taktischen Möglichkeiten auf ihrer Seite. Ein Favorit lässt sich in dem Feld nicht ausmachen, Spannung, Dramatik und knappe Entscheidungen sind garantiert.

Ebenfalls am Sonntag findet der neunte und letzte Lauf um den WD-Dittus-Bahn-Cup statt. Spannung herrscht auch hier bei einem Omnium aus drei Disziplinen. Nicht auf Schnelligkeit kommt es dagegen bei den Oldtimer-Zweirädern bei den dritten Singener Race Days vom Oldtimerland Bodensee an. Eine vorgegebene Zeit gilt es in drei Wertungsrunden so genau wie möglich zu treffen. Dabei sind die Kategorien Vespa, historische Rennmotorräder und Vorkriegs-Motorräder sowie eine offene Klasse. (hbr)