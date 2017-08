Handball Felix Klingler: Die 2. Bundesliga ist schon eine krasse Liga

Der HSG-Neuzugang Felix Klingler spricht über den Stand der Vorbereitung und erklärt, warum Konstanz für ihn "einer der attraktivsten Handball-Standorte Deutschlands“ ist.

Herr Klingler, sind Sie nach wenigen Wochen in Konstanz persönlich und sportlich schon bei der HSG und in der Stadt angekommen?

Das bin ich. Natürlich braucht es mit der Wohnungseinrichtung und vielen neuen Eindrücken etwas Zeit, aber das kommt alles gut voran. Im Team habe ich vorher zwar niemanden richtig gekannt, aber es klappt gut und ich fühle mich sehr wohl hier, auch in der schönen Stadt, die ich schon von Ausflügen an den Bodensee kenne. Auf dem Spielfeld wird die Abstimmung auch besser, sodass ich mir sicher bin, dass wir zum ersten Pflichtspiel gut dastehen.

Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand der Vorbereitung?

Die ersten Spiele waren richtig schlecht, ganz klar, das waren Gurkenspiele. Allerdings haben wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert und sind in jeder Trainingseinheit besser geworden. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir hinkommen können und wollen, jedoch auf einem guten Weg. Ich bin guter Dinge, dass wir in zwei Wochen auf einem sehr guten Level sein werden.

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum in den ersten Testspielen Sand im Getriebe war?

Mit fünf Neuzugängen, vier davon im Rückraum und auf der Mittelposition, benötigt man Zeit. Die Spielzüge müssen erst wieder richtig sitzen – und die HSG verfügt über sehr viele Spielzüge und Varianten. Für die jungen Neuen ist das nicht so einfach, bis alle Abläufe verinnerlicht sind. Ich glaube auch, dass alle Neuen sich deshalb anfangs zu sehr auf die Spielzüge fokussiert haben, dabei aus ihrem eigenen Rhythmus gekommen sind und die Lockerheit verloren haben. Das ist aber normal, damit haben alle Mannschaften mit vielen Neuzugängen zu kämpfen.

Hat Sie das Trainingslager in der Sportschule Ruit weitergebracht?

Das Trainingslager war sehr wichtig. Wir haben viel Zeit zusammen verbracht, haben viel miteinander durchgesprochen, gerade was die Abläufe betrifft, und verstehen uns immer besser. Das Trainingslager kam definitiv zu einem sehr guten Zeitpunkt.

Sie verfügen bereits über viel Erfahrung in der 2. Bundesliga. Wie stark wird die kommende Saison?

Schon die letzte Saison hat gezeigt, wie dicht das Leistungsniveau ist und dass ab Platz neun alle Mannschaften fast bis zuletzt in den Kampf um den Klassenerhalt verwickelt waren. Dazu kommen mit Balingen, Coburg und dem Bergischen HC sehr gute Erstligaabsteiger sowie den Rhein Vikings, Dresden, Hildesheim und Hagen starke Aufsteiger. Ich schätze die Liga daher diese Saison so stark wie nie zuvor ein. Aber auch für die guten Neulinge gilt es, sich erst einmal zurechtzufinden. Es gab schon viele gute Aufsteiger, aber nicht alle haben sich auch eine Liga höher beweisen können.

Was sind in Anbetracht der weiter gestiegenen Qualität der Liga die Ziele?

Zunächst ist ein guter Saisonstart immer wichtig. Wir wollen stetig unsere Punkte sammeln und uns möglichst ein Polster auf die Abstiegszone erarbeiten, zumindest aber nie unter Zugzwang geraten. Letztlich ist eine Aussage über die gestiegene Qualität der Liga im Vorfeld immer Spekulation. Wenn der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga in einem Interview die 2. Bundesliga zu den vier, fünf besten Ligen Europas zählt, dann spricht das für sich. Die 2. Bundesliga ist schon eine krasse Liga.

Worauf können sich die HSG-Fans bei Felix Klingler freuen?

(lacht) Ich zähle den Tempogenstoß zu meinen Stärken und bin auch von außen abschlusssicher. Ich denke, das wird gut zur HSG passen.

Sie sagen, die HSG Konstanz „sei einer der attraktivsten Standorte Deutschlands“. Warum?

Weil hier Handball in der Region sehr gut angenommen wird. Die HSG ist in der Region die absolute Nummer eins. Überall wirst du auf die HSG angesprochen. Dazu kommt der Standort direkt am Bodensee, es ist selten so schön wie hier – und die Halle liegt dazu auch noch direkt am Wasser. Die Verbindung des hohen Stellenwerts, den die HSG in der Region einnimmt, die Begeisterung, dazu die Lage, die Stadt und das große Potenzial: Das macht die Einzigartigkeit aus, die nicht viele Vereine haben. Ich möchte helfen, die HSG fest in der Bundesliga zu etablieren.

Zur Person

Felix Klingler wechselte zur aktuellen Saison vom Zweit­ligaabsteiger TV Neuhausen zur HSG Konstanz. Der 24-jährige Rechtsaußen bringt dabei trotz seines jungen Alters die Erfahrung von zehn Erstliga- und 120 Zweitligaspielen mit (327 Tore). „Flix“, wie er genannt wird, studiert Dienstleistungsmanagement, ist 1,75 Meter groß und 78 Kilogramm schwer. (joa)