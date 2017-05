Handball Feierlaune trotz Niederlage beim TuS Steißlingen

Die Südbadenliga-Handballer des TuS Steißlingen verlieren ihr letztes Saisonspiel und feiern die Meisterschaft. Das Schlusslicht HSG Mimmenhausen-Mühlhofen unterliegt mit 20:24 beim TuS Helmlingen.

Handball, Südbadenliga

TuS Steißlingen

TuS Altenheim

30:35 (16:19)

Es war angerichtet in der prächtig gefüllten, ganz in den blau-weißen Vereinsfarben geschmückten Mindlestalhalle in Steißlingen, als der designierte Südbadenliga-Meister zum letzten Heimspiel der erfolgreichen Saison bat. Der Gast aus Altenheim hatte nur noch theoretische Chancen auf den Relegationsplatz zwei, Steißlingen war bereits seit dem Sieg in Ottenheim Meister und konnte nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden.

Trainer Jonathan Stich wollte möglichst allen Akteuren Spielanteile verschaffen. So entwickelte sich in den ersten 20 Minuten ein temporeiches Spiel, beide Mannschaften agierten mit Priorität Attacke. Der TuS konnte sich so trotz ungewohnter Aufstellung bis zur 17. Minute einen 12:9-Vorsprung erarbeiten. Danach aber hatte sich die Abwehr des Tabellenvierten aus Altenheim auf den Gastgeber eingestellt. Die Steißlinger produzierten mehr und mehr technische Fehler und scheiterten auch des Öfteren an Grange im Tor der Gäste. So drehte Altenheim am Ende der ersten Halbzeit das Spiel mit einem 10:4-Lauf auf 19:16.

Auch nach der Halbzeit änderte sich nichts mehr am Spielverlauf, insbesondere die Top-Torschützen Moritz Strosack (9) und Gerry Sutter (8) bekam der TuS nicht in den Griff. So verwaltete Altenheim seinen Pausenvorsprung und gewann am Ende verdient auf Grund der besseren Angriffsleistung mit 35:30. Dies tat aber der Stimmung im Mindlestal keinen Abbruch. So feierten direkt nach dem Abpfiff die mehr als 500 Zuschauer ihre Meistermannschaft minutenlang mit Standing Ovations. Mit einem lokal und regional ausgerichteten Kaderkonzept, einem neuen, jungen und ambitionierten Trainer und einer sehr jungen und talentierten Mannschaft hat der TuS Steißlingen die Überraschung geschafft. In der kommenden Saison wird der TuS erstmals in der Vereinsgeschichte in der vierthöchsten deutschen Spielklasse, der Baden-Württemberg Oberliga, auflaufen. Trainer Jonathan Stich zog trotz der Niederlage ein zufriedenes Fazit: „Nach der kräftezehrenden Saison und der Entscheidung in der Vorwoche fiel es dem Team einfach schwer, sich nochmals voll zu motivieren. Die Freude über die unerwartete, hart erarbeitete Meisterschaft ist aber riesengroß und ich bin glücklich, dass so viele Zuschauer gekommen sind, um gemeinsam mit uns zu feiern. Für unseren Verein und unsere kleine Gemeinde ist der Aufstieg in die Oberliga eine Riesen-Sache.“

TuS Steißlingen: Beck, Sieck, Walter (Tor); Wildöer (3), Storz (3/1), Stefan Maier, Lindner (1), Riehm (3), W. Gaus, Kalweit (5), Biedermann (6/3), Kornmayer (1), M. Gaus (3), Weber (5). – Z: 600.

TuS Helmlingen

HSG Mimmenhausen-M.

24:20 (15:8)

Im letzten Saisonspiel der Saison musste die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen als Absteiger die lange Fahrt bis Rastatt auf sich nehmen. Die TuS Helmlingen war mit hohen Ambitionen in die Runde gestartet, fand sich am Ende der Hinrunde aber nur auf dem achten Tabellenplatz wieder. In der Rückrunde kämpften sich die Gastgeber wieder nach oben und wollten nun mit einem Sieg den dritten Platz sichern, was mit dem 6:1 nach zwölf Minuten realistisch erschien.

Die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen wollte sich aber nicht unter Wert verkaufen und kam nach dem 15:8-Pausenrückstand mit einer starken kämpferischen Leistung wieder auf 16:18 (46.) heran. Am Ende setzte sich das routinierte Helmlinger Team aber mit 24:20 durch. (tav)

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Eggert, Ehrmann, Frese (Tor); Schweda (1), Buneta (5), Braun, Abberger (1), Schäfer (3), Allgaier (1), Baur (3), Kornetzky (6).