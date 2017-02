Favoritensiege beim Crosslauf-Finale im Schwaketental

Die Hegau-Bodensee-Crosslauf-Serie endet in Konstanz ohne große Überraschungen. Im Gesamtklassement gibt es keine Veränderungen mehr, Florian Röser und Laura Knörr bleiben an der Spitze

Crosslauf: Keine Veränderungen gab es beim letzten Lauf der Hegau-Bodensee-Crosslauf-Serie im Konstanzer Schwaketental. Bei guten Wetterbedingungen hatten viele Athleten den letzten Lauf in der Serie auch genutzt, um sich bestens für die baden-württembergischen Crosslauf-Meisterschaften am 19. Februar auf der Insel Reichenau vorzubereiten. Über 200 Teilnehmer gingen in verschiedenen Distanzen bei der 39. Ausgabe der Serie an den Start, wobei der Hauptlauf die meisten Teilnehmer zu verzeichnen hatte.

In Abwesenheit von Florian Röser (TV Konstanz), der den Gesamtsieg schon in Stockach fix gemacht hatte, war sein Vereinskollege Luca Völkle der überragende Sieger auf der Langdistanz. Völkle, der die vorangegangenen Läufe auf der Kurzdistanz für sich entschieden hatte, wollte in Konstanz seine Tempohärte testen, was ihm eindrucksvoll gelang. Er konnte zwar nicht an den von Dennis Messmer aufgestellten Streckenrekord von 26 Minuten herankommen, siegte aber dennoch mit großem Vorsprung in 27,03 Minuten vor Valentin Schimpf (27,47 Minuten) und Claudio Schmidke (LC Schaffhausen, 27,50 Minuten). In der Gesamtwertung gewann Florian Röser vor Valentin Schimpf und Claudio Schmidtke.

Zu einem spannenden Finale kam es bei den Frauen. Laura Knörr und Christin Wintersig lieferten sich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Knörr (TV Konstanz) musste jedoch in der dritten und letzten Runde erkältungsbedingt ihr hoch gehaltenes Tempo deutlich drosseln. So konnte Christin Wintersig (SV Reichenau) in 31,59 Minuten deutlich vor ihrer Konstanzer Rivalin (32,35 Minuten) die Ziellinie passieren. Katja Brütsch aus Schaffhausen wurde mit 34,32 Minuten Dritte.

In der Gesamtwertung der Serie ist es umgekehrt. Hier ging der Sieg klar an Laura Knörr, da sie mit zwei Einzelsiegen das bessere Punkteverhältnis aufweisen konnte. Christin Wintersig vom SV Reichenau sicherte sich den zweiten Platz vor Julia Demmer von der FH Zone Pfullendorf. Auf der Kurzdistanz setzten sich Luca Völkle (TV Konstanz) und Shelly Schenk von Run Fit Thurgau durch. (fk)

Alle Ergebnisse im Internet unter: