Tennis Favoriten setzen sich bei den Überlingen Open durch

Marc Sieber, Peter Torebko und Dominik Böhler ziehen bei den Überlingen Open problemlos ins Viertelfinale ein

Tennis: Auch gestern setzten sich bei den zehnten „Überlingen Open“ zumeist die Favoriten durch. Jeweils in zwei Sätzen zogen die Nummer eins der Setzliste, Marc Sieber, Peter Torebko (3) und Dominik Böhler (5) ins Viertelfinale des mit 15 000 Dollar dotierten Turniers am Ufer des Überlingersees ein. Offen blieb hingegen, ob auch die Nummer zwei des Turniers, der Schweizer Adrian Bodmer, oder der Konstanzer Qualifikant Rene Schulte die nächste Runde erreichen, denn beim Stand von 1:1 im ersten Satz kam ein starker Sturm auf, der für eine der seltenen Wetterunterbrechungen in der Geschichte der „Überlingen Open“ sorgte. Das Match wird heute ab 11 Uhr fortgesetzt. Auch das Spiel zwischen Robin Lang und Louis Wessels musste unterbrochen werden.

Peter Torebko, im Vorjahr schon heißer Anwärter auf den Turniersieg, hatte gegen den Qualifikanten Jordi Walder im ersten Satz noch etwas Mühe, doch im zweiten Satz lief es runder und am Ende zog der 29-Jährige mit 6:4/6:3 ins Viertelfinale. Hier trifft er heute auf den Deutschen Marvin Möller (Weltrangliste 1133). Wegen Kreislaufproblemen musste der Italiener Erik Crepaldi im dritten Satz sein Spiel gegen Peter Heller abbrechen. Heller trifft heute auf den Österreicher Matthias Haim, der Elmar Ejupovic besiegte. Heute werden die „Überlingen Open“ auf der Anlage des TC Überlingen mit den Viertelfinalspielen fortgesetzt und am Sonntag geht es darum, wer den Siegerscheck über 2160 Dollar und 18 Punkte für die Weltrangliste in Empfang nehmen darf.